Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA

22 июля 2022 15:51 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Пресслужба

Співачка RITUSYA презентувала відеокліп на пісню «Мої міста». Роботу створив відомий український режисер та кліпмейкер Герман Нєнов. Співачка та режисер присвятили арт-проєкт Україні та її незламним містам.

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RITUSYA – нове ім’я на українській сцені. 19-річна співачка народилася в незалежній Україні і в своїй творчості передає ДНК своєї країни: незламність духу, свободу, співучість та ліричність.

Сингл «Мої міста» – це лірична молитва співачки за рідну Україну та її міста. Милозвучна ніжна балада розповідає про війну в Україні та її міста, які безжально руйнує ворог. Поп-звучання треку розбавляє другий куплет в стилі R&B, що мажорним грувом символізує надію на нову весну та безхмарне майбутнє України.

Я Українка. Хоч я завжди була патріотом своєї країни, за останні місяці ці слова набули для мене надто важливого значення. Наші захисники є великим прикладом для нас усіх. Дивлячись на них, я розумію, що не маю права здаватися. Я прагну присвятити своє життя тому, щоб лікувати душі людей через музику. Пісня «Мої міста» стала для мене саме такою піснею, яка лунає в моїх навушниках в найтяжчі моменти. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули мою душу, яку я вклала в цю пісню. Це для мене важливіше будь яких інших досягнень, – говорить RITUSYA.

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Cингл екранізував режисер Герман Нєнов, відомий своїми роботами з NK, Олею Поляковою, Іриною Білик, Златою Огневич, Анною Трінчер та багатьма іншими українськими артистками. Кліп – це fashion-інсталяція із двома сюжетними лініями та п'ятьма образами, що є символами України та її міст. 

Кожен із символів дублюється у fashion-образах співачки. Так, в beauty-образі на її обличчі з’явилися квіти барвінку та елементи орнаменту, кожен із луків RITUSYA – це переосмислений український етнічний костюм, а жовто-блакитний образ у останній сцені є символом того, що «Все буде Україна»!

Підготовка до кліпу – від розробки ідеї до індивідуального пошиття кожного образу – тривала більше місяця.

Зйомки пройшли в одному з найбільших павільйонів Києва. Я змінила п’ять образів, кожен з них продуманий до деталей. Мені важко назвати це просто образами, тому ми називаємо наш кліп із Германом арт-проєктом, – розповідає RITUSYA.

Режисер відео Герман Нєнов зізнався, що в перші місяці війни в нього зовсім не було бажання створювати контент.

Моя місія – створювати красу, а тоді актуальною була документалістика. Зараз, коли всі злочини росії вже зафіксовані і весь світ розуміє, що росія – агресор, настає час переосмислення усього, що коїться навколо, художніми засобами. Вперше в роботі я стикаюсь з новою артисткою, до цього я працював з поп-дівами, в яких був свій бекграунд. Настя – чистий лист, на якому ми написали прекрасну історію. Настя показала себе тільки з найкращої сторони, як для молодої артистки – витримала і 20-годинну зйомку, і мій вимогливий характер! Стояла під вітродуями і на холодному бетоні. Це чудовий досвід для нас обох, і я дуже вдячний Насті, що вона довірилася мені і ми змогли розказати цю історію.

Кліп є своєрідним зображенням психологічної трансформації людини під час війни. 

В умовах війни кожен робить свою справу задля нашої перемоги. На початку повномасштабного вторгнення я була волонтером і збирала гуманітарну допомогу для переселенців. Як артист, я воюю на культурному фронті. Я буду робити українську музику та прославляти її скрізь, щоби весь світ знав про нашу культуру, – говорить RITUSYA.

Кліп став першим арт-проєктом співачки та режисера, презентованим після 24 лютого.

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