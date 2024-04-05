Ne Ta презентувала нову мотивуючу пісню: головний меседж цієї весни

18-річна Тетяна Нестеренко, яка виступає під псевдонімом Ne Ta, закликала українців цінувати життя.

Восени минулого року дівчина зізналась, що має панічні атаки. Під час однієї з них їй навіть викликали швидку.

Зараз співачка Ne Ta презентує сингл «Не забувай», в якому розповідає про важливість емоційного здоров’я і підтримки близьких.

Я вважаю, що нам всім дуже важливо мати внутрішні опори, знаходити сили, фокусуватись на приємних моментах і власних мріях попри все. Цей сингл – нагадування собі і слухачам про важливість життя», – ділиться Ne Ta.

Трек «Не забувай» став третім в дискографії виконавиці. На відміну від попередніх робіт, цей сингл не про кохання, а про дружбу і підтримку найближчих – базові речі, які дуже потрібні всім нам.

Ne Ta зізналася, що цей сингл народився випадково разом із релізом попередньої пісні «Вогонь і вода». Саунд-продюсером роботи знову став Максим Бараник, музикант та саунд-продюсер гурту Ptashkin.

Пам’ятаю, що я була на студії у Макса, і він імпровізував на гітарі. Мені так сподобався мотив, який він награвав, що я записала це на диктофон. Вже пізніше знайшлись потрібні слова, які тепер мотивують мене останні декілька місяців, – розповідає Тетяна Нестеренко.

Разом із синглом Ne Ta презентувала й відео, над яким працювали Інна Рахно і Аліса Гречишкіна. Також в одному з епізодів роботи з’явився український співак і актор LOGVIN.