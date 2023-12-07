Поліна Дашкова змінила імідж і презентує нову романтичну пісню та кліп «Милому»

7 грудня 2023 українська співачка Поліна Дашкова знову вразила своїх прихильників новою чарівною піснею та захоплюючим кліпом «Милому».

Ця пісня розповідає про найсвітліше почуття, яке може відчути людина, – кохання, й стала найновішим творчим досягненням Поліни, яка завжди славилася своєю здатністю втілювати почуття в музику. У «Милому» Поліна співає про бажання кожної української дівчини знайти свого милого, зануритися в безмежність кохання. Пісня призначена стати гімном для закоханих та зігріти серця слухачів.

Режисером відеокліпу виступив відомий кліпмейкер та ветеран російсько-української війни Іоанн Зенков. Кліп «Милому» додає візуального естетичного задоволення, транслюючи красу дівчини, та поглиблює в емоційну атмосферу пісні.

Поліна Дашкова, яка здобула славу завдяки попереднім хітам, таким як «Плакала калина», «Хустинка» та «Знаєш, мамо», продовжує підтверджувати свій статус артистки, що несе в собі талант, енергію та успіх. Співачка вже встигла привернути увагу музичного світу, а її дует із романтичним співаком Dima PROKOPOV не залишає байдужими шанувальників. Приголомшлива гра Поліни в кліпі «Милому» в трьох різних образах, поєднана з її бездоганним голосом, обіцяє бути ще однією великою подією на українській музичній сцені.

Не пропустіть можливість насолодитися новою піснею та кліпом «Милому», які вже доступні для перегляду та прослуховування на всіх цифрових музичних платформах. Спільно з Поліною Дашковою переживайте кохання в його найкращому вигляді та насолоджуйтеся музичною красою її нового твору!