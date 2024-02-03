Співачка Olena Usenko повертається до свого рок-коріння

Співачка Olena Usenko презентує нову роботу «Hopeful Time».

Після декількох танцювальних поп-треків артистка повертається до свого стилю, в якому змішує елементи рок-музики та сильного потужного вокалу.

Пісня «Hopeful Time» – це поп-рок-балада, де гітарні рифи підсилює неймовірно потужний вокал співачки, а мелодизм голосу робить трек інтимною особистісною історією.

Ця пісня про першу зустріч із самим собою після завершення історії кохання. Це той момент, коли ти наодинці зі своїми думками та емоціями й обираєш один шлях із двох. Перший – потонути у стражданні. Другий – прийняти цей досвід та вирушити далі у подорож прекрасною дорогою життя, – розповідає Олена.

Разом із треком артистка презентує візуалізацію чуттєвої історії про закінчення лав-сторі.

«Hopeful Time» дуже особлива пісня для мене. Тому режисувати кліп я довірила людині, яка відчуває мене та розуміє ідею з пів слова. Режисером кліпу став JASE 51 (Єгор Горлов). Також у кліпі знявся прекрасний актор Максим Новгородський. Завдяки йому нам вдалося передати історію почуттів. Я та актор дійсно сварилися на знімальному майданчику. Для кадру звісно ж. Тож у роботі ви побачите щирі емоції, – ділиться співачка.

Зйомка відео тривала близько 16 годин. На кадрах зображене розставання між хлопцем та дівчиною. Символом їхнього кохання є червона троянда, що наприкінці кліпу горить живцем.

Також у відео закладена ще одна пасхалка. Кліп є продовженням попередньої роботи співачки «Очі завʼяжу».

Ми показали зустріч персонажів, сварку та емоції, які відчувають партнери під час того, як вирішують – зберігати їхні стосунки чи відпустити та йти далі. В кінці ви побачите їхнє рішення. А далі… їхнє життя триватиме новою музикою та новими історіями, – обіцяє Olena Usenko.