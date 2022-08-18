Олена Фроляк розповіла, як екозвички допомагають довкіллю і самопочуттю українців під час війни

Ексклюзив 18 августа 2022 18:13 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Олена Фроляк розповіла, як екозвички допомагають довкіллю і самопочуттю українців під час війни
Олена Фроляк розповіла, як екозвички допомагають довкіллю і самопочуттю українців під час війни
Пресслужба

Вторгнення росії в Україну повністю змінило життя українців. Війна поселилась у думках українців і змістила фокус зі звичних справ та проблем, які турбували раніше.

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Зокрема й екологічних. Ми щоразу забуваємо брати з собою екоторбинку до магазину, не нехтуємо пластиковими пакетами та, знову переживаючи тривожність, не задумуємося про сортування сміття.

Ведуча ICTV Олена Фроляк як амбасадорка екологічного напряму діяльності ГД ООН в Україні нагадала українцям про захист довкілля. Адже попри все ми поступово адаптуємося до нового життя і намагаємося повернути свій режим. І разом з тим корисно зараз згадати і про екозвички.  

Сортувати сміття, використовувати речі не один раз, не купувати більше ніж потрібно, правильно витрачати воду, лагодити свій одяг – це прості речі, які ми можемо робити вже зараз і мати якісний вклад у наше майбутнє. Адже наслідки несвідомого ставлення до довкілля українці та українки відчуватимуть на собі не один рік, ще задовго після нашої перемоги», – сказала Олена.

До всього такі звичні ритуали не тільки зберігатимуть довкілля, а й допоможуть відволікатися від негативних думок і переживати стрес війни. 

 

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