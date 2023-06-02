GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість

2 июня 2023 15:38 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість
GROSU
Пресслужба

Співачка GROSU презентувала новий сингл про кохання «Грозами».

Долю цього треку вирішували мої підписники в соцмережах. Я не знала, яку пісню випускати: щемливу чи позитивну, тож виклала фрагменти обох та попросила поділитися думками слухачів. Більшість висловились, що сьогодні на часі саме танцювальна і запальна «Грозами». І це не дивно, адже моя нова пісня створена для підняття настрою, а які б тяжкі часи не були, люди завжди закохуються та шукають позитив у кожному дні, – підкреслила артистка.

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«Грозами» – це сингл про незаплановане, довготривале кохання, яке приносить задоволення, але в той самий час може бути токсичним.

Буває, що випадкова зустріч швидко переростає у п'янке кохання. Ми тільки-но починаємо проводити час з людиною, яка нам надзвичайно сподобалась, і це викликає бурю емоцій, але не завжди це приводить до добра.

Це перший хіт української співачки, який вона записувала на відомій студії Лос-Анджелеса, де свої хіти створювало багато світових артистів. 

Звичайно, важко записувати трек без моєї команди з Києва. Я дуже за ними сумую. Але поки я проходжу навчання в акторській школі в Америці, ми вирішили звернутися до іменитої студії, і це був цікавий досвід.

Разом із треком GROSU презентувала нову відеороботу. Зйомки проходили між заняттями, знімала на телефон та монтувала власними силами.

Витрачати кошти на кліп сьогодні не на часі! Зараз є більш важливі речі, на які йдуть гроші. Проте хотілося зробити подарунок глядачам, сподіваюсь в мене це вийшло.

Прем'єра відбулася на офіційному YouTube-каналі співачки.

 

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GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість

GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість
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