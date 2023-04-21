Український співак випустив весільний трек

Співак та актор DEN BAURIN запрем’єрив весільну пісню. Відеоряд до треку «Гірко! Весільна» було створено за допомогою штучного інтелекту, і він несе суто розважальний характер.

Трек «Гірко! Весільна» був записаний ще на початку зими 2022-го. За словами самого артиста, його найбільшою творчою мрією було, щоб весною 2022-го ця пісня грала на всіх українських весіллях і саме під неї молодята йшли у свій перший весільний танок та вперше цілувались у ролі чоловіка та дружини, а не нареченої та нареченого. Прем'єра була запланована на березень 2022 року, але життя внесло свої корективи.

Весною минулого року ця пісня так і не побачила світ. Я декілька разів хотів викласти трек в мережу, але мене постійно зупиняли якісь сумні події та трагедії. Проте цієї зими я остаточно зрозумів, що така незламна нація, як українці, продовжує повноцінно жити, – коментує артист.

Відео «Гірко! Весільна» було створене за допомогою штучного інтелекту. За словами співака, зараз той час, коли гроші краще задонатити на потреби армії, тому він хотів реалізувати щось яскраве і веселе з абсолютно нульовим бюджетом. В анімаційному лірик-відео можна впізнати самого співака в комедійному образі тітоньки з рагсу та латиноамериканського актора Дієго Рамоса. Ден – прихильник латиноамериканських серіалів та латиноамериканської культури – стверджує, що його близькі знайомі зрозуміють цю пасхалку. До речі, артист каже, що його наступний трек побачить світ вже геть скоро, а записаний він був у Латинській Америці.

Я відчуваю, що українці сумують за веселими простими і зрозумілими піснями, щоб хоча б на п'ять хвилин забути про той жах, який навколо. Хайпувати на темі армії, волонтерства чи переселенців та робити про це танцювальні розважальні відео – як на мене, дуже погана ідея, яка може зачепити чиїсь почуття. Але хіба може бути не на часі весілля? Українці – нація, яка живе повноцінно і щасливо назло усім росіянам. Дівчата чекають своїх наречених із фронту, розписуються з ними, та хлопці далі йдуть боронити країну! Вони народжують дітей і створюють нові сім’ї! Я буду дуже щасливий, якщо цієї весни пісня “Гірко! Весільна» зробить чиїсь весілля яскравішими та щасливішими! Можу сказати, що це – моя мрія! – емоційно коментує співак.

DEN BAURIN – український співак, учасник талант-шоу та актор. Знімався в кліпах гурту «НЕАНГЕЛИ», співачок Mamarika й Alyosha та багатьох інших.