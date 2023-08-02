Римма Зюбіна поділилася маловідомим фактом про себе

Акторка серіалу Нового каналу Римма Зюбіна розповіла про роботу кіноагентом.

Дебютувала на сцені театру в 19, а декілька років по тому отримала першу роль у фільмі. За плечима Римми Зюбіної понад 50 театральних і 90 кіноролей. Однак мало хто знає, що вона працювала ще й кіноагентом!

2007 року зірка серіалу «Зв’язок» організувала кіноагенцію, в яку вклала власні гроші.

Тоді я запросила класного фотографа й оператора Віталія Запорожченка, щоб зняти усім акторам портрети в одному стилі. Іра Беліна була гримером. Я купила чорні чоловічі сорочки, які мені дуже подобалися. Фотосесію проводили декілька днів, – пригадує акторка. – Після створення я спілкувалася з українським актором Сергієм Грабченком, який давним-давно переїхав до Америки. Він за голлівудськими стандартами оцінював мою агенцію: вважав, що ми зараз будемо продавати акторів. І я не могла пояснити, що тут ми ніколи не зможемо продати їх на головні ролі, якими б вони не були геніальними. Особливо в той період.

Під її опікою були двоє: Валерія Ходос і Марк Дробот.

Я боролася за права своїх акторів, відстоювала їх, знаючи про всі ці підводні течії, в яких вже побувала, – зазначає зірка. – Одного разу в мене сталася неприємна розмова з продюсеркою. Зараз вона позиціонує себе як українська, а раніше жила і працювала в Москві. І це була найгірша телефонна розмова в моєму житті. Я згадую її з жахом, тоді мене принижували, викручували руки, бо я не повела продюсерку в ресторан і не поспілкувалася з нею, московським кіноагентом! Не знаю, чи ця людина пам’ятає взагалі мене, чи асоціює з цією історією. Було й таке, що я віддавала власні гроші акторам, бо бачила, як з ними несправедливо вчинили.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

Акторка зізнається: шкодує, що не мала такого агента, як вона сама. Тому намагалася допомогти іншим.

Мені на дуже багатьох каналах і в компаніях, де були свої кастинги, казали: «Ти надто багато знаєш, тому ти тут небажана. Бо ти борешся. Ти знаєш, що є обідні перерви, що саме їм дають їсти». Бо я вивчила цю кухню зсередини. І на той час вже навчилася говорити з продюсерами, – ділиться вона. – І я всім своїм акторам вибивала максимальні гонорари та хороші умови. Я робила все, чого не мала сама, і що для мене ніхто не робив. Бо в мене не було такого агента, як Римма Зюбіна.

В той час у її кар’єрі не було творчого застою. Навпаки, вона розривалася між своїми двома справами – акторством і кіноагентством. А в кількох кінокартинах Римма Зюбіна працювала ще й кастинг-директором.

Пам’ятаю, якось в мене була генеральна репетиція вистави. І раптом – дзвінок. Телефонувала продюсерка Ксенія Загурська. Я зрозуміла, що в мене зірвався актор, відмовився. У нього там щось не співпало, тож на завтра терміново потрібно було знайти актора. А в мене вже мав бути вихід на сцену! – пригадує вона. – А ви кажете: роботи не було. Це якраз був жах, бо я розривалася між двома. Однак потім потроху все «загнулося», бо Лера і Марк вирішили піти до інших агентів. Ми жодним чином не конфліктували.

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