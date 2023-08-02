Римма Зюбіна поділилася маловідомим фактом про себе

2 августа 2023 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Римма Зюбіна поділилася маловідомим фактом про себе
Акторка Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу Нового каналу Римма Зюбіна розповіла про роботу кіноагентом.

Читайте такожАнтоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах
Дебютувала на сцені театру в 19, а декілька років по тому отримала першу роль у фільмі. За плечима Римми Зюбіної понад 50 театральних і 90 кіноролей. Однак мало хто знає, що вона працювала ще й кіноагентом! 

2007 року зірка серіалу «Зв’язок» організувала кіноагенцію, в яку вклала власні гроші. 

Тоді я запросила класного фотографа й оператора Віталія Запорожченка, щоб зняти усім акторам портрети в одному стилі. Іра Беліна була гримером. Я купила чорні чоловічі сорочки, які мені дуже подобалися. Фотосесію проводили декілька днів, – пригадує акторка. – Після створення я спілкувалася з українським актором Сергієм Грабченком, який давним-давно переїхав до Америки. Він за голлівудськими стандартами оцінював мою агенцію: вважав, що ми зараз будемо продавати акторів. І я не могла пояснити, що тут ми ніколи не зможемо продати їх на головні ролі, якими б вони не були геніальними. Особливо в той період.

Під її опікою були двоє: Валерія Ходос і Марк Дробот. 

Я боролася за права своїх акторів, відстоювала їх, знаючи про всі ці підводні течії, в яких вже побувала, – зазначає зірка. – Одного разу в мене сталася неприємна розмова з продюсеркою. Зараз вона позиціонує себе як українська, а раніше жила і працювала в Москві. І це була найгірша телефонна розмова в моєму житті. Я згадую її з жахом, тоді мене принижували, викручували руки, бо я не повела продюсерку в ресторан і не поспілкувалася з нею, московським кіноагентом! Не знаю, чи ця людина пам’ятає взагалі мене, чи асоціює з цією історією. Було й таке, що я віддавала власні гроші акторам, бо бачила, як з ними несправедливо вчинили.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

Акторка зізнається: шкодує, що не мала такого агента, як вона сама. Тому намагалася допомогти іншим.

Мені на дуже багатьох каналах і в компаніях, де були свої кастинги, казали: «Ти надто багато знаєш, тому ти тут небажана. Бо ти борешся. Ти знаєш, що є обідні перерви, що саме їм дають їсти». Бо я вивчила цю кухню зсередини. І на той час вже навчилася говорити з продюсерами, – ділиться вона. – І я всім своїм акторам вибивала максимальні гонорари та хороші умови. Я робила все, чого не мала сама, і що для мене ніхто не робив. Бо в мене не було такого агента, як Римма Зюбіна.

Читайте такожPOSITIFF розповів про навчання у театральній академії та знайомство з Пашею Лі
В той час у її кар’єрі не було творчого застою. Навпаки, вона розривалася між своїми двома справами – акторством і кіноагентством. А в кількох кінокартинах Римма Зюбіна працювала ще й кастинг-директором.

Пам’ятаю, якось в мене була генеральна репетиція вистави. І раптом – дзвінок. Телефонувала продюсерка Ксенія Загурська. Я зрозуміла, що в мене зірвався актор, відмовився. У нього там щось не співпало, тож на завтра терміново потрібно було знайти актора. А в мене вже мав бути вихід на сцену! – пригадує вона. – А ви кажете: роботи не було. Це якраз був жах, бо я розривалася між двома. Однак потім потроху все «загнулося», бо Лера і Марк вирішили піти до інших агентів. Ми жодним чином не конфліктували.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Римма Зюбіна

Матеріали на тему

Голос країни-13: ТОП фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон
Новини

Голос країни-13: ТОП фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон
Антоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах
Новини

Антоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
POSITIFF розповів про навчання у театральній академії та знайомство з Пашею Лі
Новини

POSITIFF розповів про навчання у театральній академії та знайомство з Пашею Лі
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»

Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

Популярне відео

Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»

Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK