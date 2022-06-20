«Рускій воєнний корабль…»: чому українці почали багато лаятися під час війни

«Рускій воєнний корабль…»: чому українці почали так багато лаятися

Лайка є інструментом вираження емоцій та має особливу психологічну функцію. Більше про це розказала доктор психологічних наук Любов Найдьонова.

Відколи росія напала українці почали більше лаятися. І це нормально та навіть закономірно, запевняє психолог.

Справа у тому, що нецензурні вислови є цікавим винаходом суспільства для позначення особливого емоційного стану. Справа йде про надзвичайну реакцію, коли бракує звичайних слів, щоб її виразити.

Лайка виражає особливо сильні емоції, але психика через них також і захищає себе. Коли ми сваримось, ми починаємо опановувати ситуацію через її називання. Цей стан дає поштовх до початку контролю над цією ситуацію. Тож навіть проста констатація факту, що все погано допомогає нам з цим впоратись.

Це нормально, що українці зараз так часто використовують нецензурно лексику. Адже психіка мільйонів людей опинилася у надзвичайному стані. Ми відчуваємо злість, гнів і обурення, що спонукає нас до використання таких слів.

Психолог впевнена, що після перемоги лайки стане менше.

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