Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення, отримане на війні?

Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення, отримане на війні?

Тисячі воїнів зараз самовіддано захищають нашу країну на передовій. На жаль, втрати і поранення є не лише у ворога, але й у ЗСУ.

Травми можуть призвести до депресії через усвідомлення, що життя не буде таким, як раніше. У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Світлана Арефнія порадила, як зберегти стосунки з коханим після поранення на війні.

Героїня випуска, Марина з Києва, розповіла, що її хлопець на війні отримав поранення і зараз переживає депресію. Він вирішив розійтися з нею. Чоловік наполягає, аби дівчина продовжувала жити далі без думок про минуле. Марина не знає, як вчинити та зберегти стосунки.

Що робити чоловіку у цьому випадку, пояснила Світлана Арефнія:

♦ Усвідомте, що ви зараз не один, – поруч люди, які вас люблять і хочуть підтримати.

♦ Дайте шанс коханій людині піклуватися про вас. Ви робите боляче, коли відмовляєтеся від підтримки.

Що робити дівчині у цьому випадку:

♦ Не ображайтеся на коханого чоловіка.

♦ Попросіть коханого не поспішати з прийняттям рішення. Потрібен час зрозуміти, що відбулося.

♦ Щодня надсилайте коханому повідомлення зі словами підтримки.

♦ Дізнайтеся через родичів та друзів коханого, чи все у нього гаразд.

♦ Не реагуйте на агресію коханої людини.

♦ Формуйте нові сценарії вашого спільного життя. Наприклад, ви мріяли поїхати в подорож, а тепер ця мрія ніби не має сенсу. Тому треба створювати нові мрії. Таким чином ви даєте надію та підтримку.

♦ Для адаптації потрібно близько місяця. Впродовж першого тижня пишіть повідомлення, на другому тижні телефонуйте, на третьому – приїдьте до коханої людини.

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