Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення, отримане на війні?

18 июля 2022 13:23 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення, отримане на війні?
Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення, отримане на війні?
pixabay.com

Тисячі воїнів зараз самовіддано захищають нашу країну на передовій. На жаль, втрати і поранення є не лише у ворога, але й у ЗСУ.

Читайте такожЯк позбутися нічних жахіть через війну?
Травми можуть призвести до депресії через усвідомлення, що життя не буде таким, як раніше. У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Світлана Арефнія порадила, як зберегти стосунки з коханим після поранення на війні.

Героїня випуска, Марина з Києва, розповіла, що її хлопець на війні отримав поранення і зараз переживає депресію. Він вирішив розійтися з нею. Чоловік наполягає, аби дівчина продовжувала жити далі без думок про минуле. Марина не знає, як вчинити та зберегти стосунки.

Що робити чоловіку у цьому випадку, пояснила Світлана Арефнія:

♦ Усвідомте, що ви зараз не один, – поруч люди, які вас люблять і хочуть підтримати.

♦ Дайте шанс коханій людині піклуватися про вас. Ви робите боляче, коли відмовляєтеся від підтримки.

Що робити дівчині у цьому випадку:

♦ Не ображайтеся на коханого чоловіка.

♦ Попросіть коханого не поспішати з прийняттям рішення. Потрібен час зрозуміти, що відбулося.

♦ Щодня надсилайте коханому повідомлення зі словами підтримки.

♦ Дізнайтеся через родичів та друзів коханого, чи все у нього гаразд.

♦ Не реагуйте на агресію коханої людини.

♦ Формуйте нові сценарії вашого спільного життя. Наприклад, ви мріяли поїхати в подорож, а тепер ця мрія ніби не має сенсу. Тому треба створювати нові мрії. Таким чином ви даєте надію та підтримку.

♦ Для адаптації потрібно близько місяця. Впродовж першого тижня пишіть повідомлення, на другому тижні телефонуйте, на третьому – приїдьте до коханої людини.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ психолог корисні поради війна психологія Світлана Арефнія відносини

Матеріали на тему

Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Новини

Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
Корисні поради

Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою потрапив у віртуальну реальність
Новини

Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою потрапив у віртуальну реальність
Ведуча ICTV Олена Фроляк розповіла про підготовку сина до вступної кампанії
Новини

Ведуча ICTV Олена Фроляк розповіла про підготовку сина до вступної кампаніїЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Неля Шовкопляс і Наталія Островська підтримали маленьких пацієнтів Охматдиту і намалювали мрії з дітьми

Неля Шовкопляс і Наталія Островська підтримали маленьких пацієнтів Охматдиту і намалювали мрії з дітьми
Артем Пивоваров розповів про родину в окупації на Харківщині та допомогу ЗСУ

Артем Пивоваров розповів про родину в окупації на Харківщині та допомогу ЗСУ
Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Популярне відео

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK