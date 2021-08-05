Послеродовая депрессия у мужчин: Дмитрий Карпачев рассказал, о чем важно помнить

5 августа 2021 11:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Послеродовая депрессия у мужчин: Дмитрий Карпачев рассказал, о чем важно помнить
Послеродовая депрессия у мужчин: Дмитрий Карпачев рассказал, о чем важно помнить
пресс-служба

Как протекает послеродовая депрессия у мужчин, связана ли она с психологическим состоянием супруги, и о чем важно помнить в такой ситуации?

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Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.

Телеведущий часто делится в своих социальных сетях полезными советами и лайфхаками. Так, эксперт рассказал о важных моментах в послеродовой депрессии у мужчин.

«Согласно шкале социальной адаптации Холмса и Рея, беременность жены занимает 12-е место из 43 причин по уровню стресса. Более того, примерно каждый 10-й мужчина испытывает послеродовую депрессию. И если раньше этот факт вызывал у женщин ироничную улыбку, то сегодня психиатры всё чаще сталкиваются с пациентами-мужчинами, у которых клинические проявления депрессии возникли после рождения ребёнка.

Причём мужская депрессия после родов протекает не так, как женская. Она не имеет специфических симптомов, а больше напоминает сильный стресс. Мужчинам неприятно об этом говорить, обращаться за помощью. Кому охота признать себя слабым, уязвимым? Тем, кто не справился с эмоциональной нагрузкой в связи с рождением ребёнка, – рассказывает Дмитрий. – Бытует стереотип про мужчину, как сильное плечо, мощную стену и рыцаря в блестящих доспехах. А разве может рыцарь депрессировать из-за появления наследника? Ему положено сурово улыбнуться новорождённому и ускакать за очередными победами. Ну или стирать пелёнки и стерилизовать бутылочки – с не менее суровым видом.

Кстати, если у молодой мамы послеродовая депрессия, то папе она передастся с вероятностью 24-50%. Т. е. чуть ли не в половине случаев психическое расстройство распространяется на обоих родителей.

Что чувствует мужчина с послеродовой депрессией:

- страх, чувство  беспомощности;

- гнев, раздражительность;

- физическое недомогание.

Он отказывается ухаживать за малышом, может даже не приближаться к нему какое-то время. Не играть, не баюкать. Он поглощён своими эмоциями. И да – он страдает.

Не забывайте, что вы привели в этот мир нового человечка не для мук и страданий, а для жизни в счастливой семье».

Телеведущий отметил, что, если женщины замечают перемены в настроении или поведении мужчин, стоит протянуть руку помощи, а также обратиться к специалисту.

Узнайте больше ценных советов о воспитании детей. Смотрите премьерные выпуски реалити «Супербабушка» – с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ.  

 

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Дмитрий Карпачев психология Послеродовая депрессия у мужчин

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