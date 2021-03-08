Супермама 3 сезон: Дмитрий Карпачев изменит правила проекта, а мамы из Днепра – удивят методами воспитания

8 марта в 18:00 на СТБ состоится премьера третьего сезона реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг своими методами воспитания будут делиться мамы из Днепра.

Реалити «Супермама» возвращается! Четыре мамы с разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает звездная мама Ирина. Героиня любит роскошную жизнь и светские мероприятия. Еще бы, ведь Ирина – певица и модель. Кроме того, участница воспитывает 16-летнюю дочь. Главная тактика в воспитании для нее – быть Насте подругой. Так, мама с дочерью может и на шопинг отправиться, и покурить кальян, и пообсуждать свидания дочери. Хороший ли это метод воспитания – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

Второй гостей будет принимать мама троих детей Аня. Ее старшему сыну Никите 16 лет, Максу – 5 лет, а доченьке Милане – три года. Их дом – настоящий рай для малышей: игрушки, электромобили, домики, горки и многое другое. Так их жилье выглядит благодаря тому, что родители снимают развлекательный контент на детский ютуб-канал. Аудитория канала – более 3 миллионов подписчиков! Ютуб-проект – основной заработок семьи. Не вредит ли это детям и всем ли из них нравится такой онлайн-ритм жизни – готовы проверить соперницы Ани.

Дальше героини отправляются в гости к 20-летней инста-маме Владе. Молодая мама с возлюбленным воспитывает сына Оскара, которому всего 5 месяцев. Всю свою жизнь Влада транслирует в Instagram, делится всеми подробностями семейной жизни, публикует откровенные снимки, показывает сына. Девушка считает себя прогрессивной мамой и пытается уйти от общественных стереотипов. Удается ли ей эффективно совмещать родительство, карьеру и личную жизнь – выяснят конкурентки Влады по проекту.

И последней продемонстрирует свои методы воспитания душевная мама-тамада Виктория. Вместе с супругом героиня воспитывает двоих дочерей – 22-летнюю Юлю и 11-летнюю Катю. Вика очень активная и целеустремленная мама – получила три высших образования, работает в нескольких разных сферах и постоянно совершенствуется. Этому героиня учит и своих дочерей. В их семье царит тепло, уют и дружеская атмосфера. Согласятся ли с этим остальные участницы? Почему Дмитрий Карпачев изменит правила проекта в финале? А также, кто победит в этот раз – станет известно в эфире.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с 8 марта, с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.