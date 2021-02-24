Известна дата премьеры третьего сезона реалити «Супермама» на СТБ

24 февраля 2021 07:30 Александр Кива
Известна дата премьеры третьего сезона реалити «Супермама» на СТБ
Известна дата премьеры третьего сезона реалити «Супермама» на СТБ
пресс-служба

8 марта на СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

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Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Как и прежде, программа будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.

Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будет бороться за победу. Героини отправятся в гости друг к другу, а после – выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».

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В новом сезоне зрители познакомятся с героинями из Одессы, Киева, Запорожья и других городов Украины. Впечатлят не только методы воспитания, но и истории их жизни и достижениях их детей. Так, среди них будет ребенок, обладающий «Золотой кнопкой на YouTube», знаменитая мать пятерни, молодая бабушка и другие. Кроме того, в каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы ведущего Дмитрия Карпачева.

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