Известна дата премьеры третьего сезона реалити «Супермама» на СТБ
8 марта на СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.
Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Как и прежде, программа будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.
Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будет бороться за победу. Героини отправятся в гости друг к другу, а после – выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».