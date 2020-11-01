Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 15.10.2020)

15 октября на канале СТБ вышел 4 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 4 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Елена — успешная бизнесвумен, которая работает в сфере, связанной с автомобилями. У Елены двое детей — 6-летний сын Марк и 5-летняя Лиза. Однако девушка уверена, что нельзя воспитывать детей в ущерб своей самореализации, поэтому все в жизни должно быть уравновешено и в гармонии. Растить двух маленьких детей Елене помогает няня Оксана, которая готовит для Марка и Лизы еду, а также играет с ними. По словам Елены сама она — мама для любви.

4 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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