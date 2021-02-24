Пленница: канал СТБ рассекретил дату премьеры сериала
1 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Пленница» производства IVORY films.
Микробиолог Светлана создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни – на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться, почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон самое дорогое – свою жену…
«Пленница» – это фильм о том, что в сложных жизненных ситуациях проявляется истинный характер человека, его «внутреннее содержание. Ведь каждый из нас находится в плену… В плену своих иллюзий относительно других людей: иногда мы приписываем им те качества, которыми они не обладают. Считая окружающих добрее, мудрее и человечнее, мы иногда просто не знаем, кто находится рядом с нами. У главной героини Светланы есть престижная работа, красивый дом и любящий муж, который готов ради нее на всё. И она остается уверенной в этом лишь до того момента, пока не становится невольной пленницей другого мужчины», – комментирует режиссер проекта Роман Барабаш.
Смотрите премьерные эпизоды сериала «Пленница» с 1 марта, по будням, в 20:15 на СТБ.