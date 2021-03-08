Виновата любвь: Анастасия Бунина – о работе с Оксаной Байрак, отдыхе и спорте
8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят премьеру фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.
Главную героиню в проекте сыграла известная актриса Анастасия Бунина. О том, как проходила работа над фильмом и как актриса восстанавливает силы, она рассказала в эксклюзивном интервью.
О чем для вас эта история?
Банально, но о любви! Любви, которая творит с человеком чудеса, заставляя верить в себя и свои возможности, верить в добро, взаимное доверие, и самое главное – в Человека.
Расскажите о своей героине: какая она и насколько близка вам по духу?
Я думаю, что в моей героине очень много от самой Оксаны Ивановны Байрак. И очень многому я учусь у неё.
По сюжету, ваша героиня рождена под знаком зодиака Лев. Обращаете ли вы внимание на знаки зодиака в жизни? Ваша дочь, актриса Клавдия Дрозд, например, по гороскопу Лев. Замечаете в ней похожие черты характера с вашей героиней в фильме?
Со знаком зодиака Лев я знакома с детства. Моя мама была Львицей. Это очень сложный знак. Сильный, бескомпромиссный, настойчивый. Иногда с мамой было очень сложно договориться. Но, очевидно, высшие силы решили, что этот знак зодиака должен быть со мной всегда. И Клава тому подтверждение.
Вы не впервые работаете над проектом Оксаны Байрак. На ее съемках всегда особенная атмосфера… Расскажите, что вам запомнилось в этот раз?
Атмосферу можно назвать предельно или даже запредельно рабочей. У Оксаны на площадке никогда не бывает просто или вполсилы. Профессионализм – не пустое слово в работе над проектами Оксаны Ивановны, за что я ее очень уважаю и искренне люблю. А запоминается то, что, несмотря на серьезные ситуации и рабочий процесс, чувство юмора никто не отменяет. И это здорово!
Есть ли в фильме любимые для вас сцены? Или те, которые запомнились больше?
Это тот редчайший случай, когда в памяти остаётся все.
Как любите отдыхать после съемок и восстанавливать энергию?
Для меня лучший отдых – это сон.
А фильмы и сериалы смотрите? Что впечатлило за последнее время?
Из сериалов впечатлил «Ход королевы».
Вы в прекрасной форме. Расскажите, что помогает оставаться стройной?
Спорт. В моём случае – это йога.
А что по поводу бьюти-лайфхаков? Есть обязательные ритуалы красоты?
Из обязательных для меня ритуалов красоты – массаж лица, питание и спорт.
Что всегда есть в вашей косметичке?
Ставите ли вы себе цели на год? Если да, чего хотели бы достичь в 2021?
Да, цели ставлю. А какие – пусть это останется моим секретом (улыбается).
Смотрите премьеру киноцикла от королевы мелодрам Оксаны Байрак 8 марта, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал». А также не пропустите следующие фильмы из цикла «Знаки Любви» – «Летний снег» и «Ломаные линии» – скоро на СТБ.