Виновата любвь: Анастасия Бунина – о работе с Оксаной Байрак, отдыхе и спорте

Анастасия Бунина – о работе с Оксаной Байрак, отдыхе и спорте

8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят премьеру фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.

Главную героиню в проекте сыграла известная актриса Анастасия Бунина. О том, как проходила работа над фильмом и как актриса восстанавливает силы, она рассказала в эксклюзивном интервью.

8 марта состоится долгожданная премьера фильмВиновата любовь» от легендарной Оксаны Байрак. Киноцикл будет состоять из двенадцати самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиняженщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первый фильм посвящен женщине-Львице.

О чем для вас эта история?

Банально, но о любви! Любви, которая творит с человеком чудеса, заставляя верить в себя и свои возможности, верить в добро, взаимное доверие, и самое главное – в Человека.

Расскажите о своей героине: какая она и насколько близка вам по духу?

Я думаю, что в моей героине очень много от самой Оксаны Ивановны Байрак. И очень многому я учусь у неё.

По сюжету, ваша героиня рождена под знаком зодиака Лев. Обращаете ли вы внимание на знаки зодиака в жизни? Ваша дочь, актриса Клавдия Дрозд, например, по гороскопу Лев. Замечаете в ней похожие черты характера с вашей героиней в фильме?

Со знаком зодиака Лев я знакома с детства. Моя мама была Львицей. Это очень сложный знак. Сильный, бескомпромиссный, настойчивый. Иногда с мамой было очень сложно договориться. Но, очевидно, высшие силы решили, что этот знак зодиака должен быть со мной всегда. И Клава тому подтверждение.

Вы не впервые работаете над проектом Оксаны Байрак. На ее съемках всегда особенная атмосфера… Расскажите, что вам запомнилось в этот раз?

Атмосферу можно назвать предельно или даже запредельно рабочей. У Оксаны на площадке никогда не бывает просто или вполсилы. Профессионализм – не пустое слово в работе над проектами Оксаны Ивановны, за что я ее очень уважаю и искренне люблю. А запоминается то, что, несмотря на серьезные ситуации и рабочий процесс, чувство юмора никто не отменяет. И это здорово!

Есть ли в фильме любимые для вас сцены? Или те, которые запомнились больше?

Это тот редчайший случай, когда в памяти остаётся все.

Как любите отдыхать после съемок и восстанавливать энергию?

Для меня лучший отдых – это сон.

А фильмы и сериалы смотрите? Что впечатлило за последнее время?

Из сериалов впечатлил «Ход королевы».

Вы в прекрасной форме. Расскажите, что помогает оставаться стройной?

Спорт. В моём случае – это йога.

А что по поводу бьюти-лайфхаков? Есть обязательные ритуалы красоты?

Из обязательных для меня ритуалов красоты – массаж лица, питание и спорт.

Что всегда есть в вашей косметичке?

Качественная косметика – это главное.

Ставите ли вы себе цели на год? Если да, чего хотели бы достичь в 2021?

Да, цели ставлю. А какие – пусть это останется моим секретом (улыбается).

Смотрите премьеру киноцикла от королевы мелодрам Оксаны Байрак 8 марта, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал». А также не пропустите следующие фильмы из цикла «Знаки Любви» – «Летний снег» и «Ломаные линии» – скоро на СТБ.