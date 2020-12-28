Гороскоп на 29 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

28 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 29 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 декабря 2020 года, вторник.  

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).                

Гороскоп Овен. Постарайтесь сделать первый шаг в отношениях с человеком, который вам реально дорог. 

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Гороскоп Телец. Имеет смысл уделить время окружающим, пообщайтесь с ними, инвестируйте в свое скорое будущее. 

Гороскоп Близнецы. Настроение может быть на нуле, однако в ваших силах вернуть себе праздник в жизнь. 

Гороскоп Рак. Этот день желательно посвятить уборке и подготовке домашнего очага к праздникам. 

Гороскоп Лев. Ожидается судьбоносная встреча, однако сразу ее значение для себя вы понять не сможете. 

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Гороскоп Дева. Желательно в этот день избегать важных и ответственных решений, чтобы не ошибиться в мелочах. 

Гороскоп Весы. От работы отвлекаться нельзя, у вас ведь много дел и очень жесткие дедлайны. 

Гороскоп Скорпион. Попробуйте пересмотреть все составляющие своей жизни, уберите все то, что больше не приносит вам удовольствия. 

Гороскоп Стрелец. Отсутствие взаимопонимания может негативно сказаться даже на отношениях с самыми близкими людьми.

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Гороскоп Козерог.  Даже не думайте загрузить себя работой, сегодня такой день, что от деятельности будет больше проблем.

Гороскоп Водолей. Все ответы вы и сами знаете, не нужно советоваться с людьми, спросите у своего внутреннего голоса. 

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для возвращения долгов – как материального, так и морального свойства.

Напомним,

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