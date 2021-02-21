Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (22.02.2021 — 28.02.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Любовь. В бытовых вопросах прислушайтесь к своей половинке.
Здоровье. Одевайтесь по погоде.
Финансы. Эта сфера будет зависеть от ближайшего окружения.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
В фокусе трудовая сфера. Если равные вам будут вполне дружелюбны, то вышестоящие (а также контролирующие и регулирующие) могут взбрыкнуть.
Любовь. Некоторая напряженность возможна в среду.
Здоровье. Под угрозой опорно-двигательный аппарат: вывихи, судороги, переломы и пр.
Финансы. Для достижения материального благополучия требуется полная самоотдача.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Некоторые сложности в общении могут ожидать тех, кто увлечен личным проектом, не связанным с основной занятостью. Возможно, его придется слишком часто отстаивать перед теми, на чью помощь рассчитывали. Берите тайм-аут, но не опускайте рук.
Любовь. Капризное настроение выдержит только самый преданный поклонник.
Здоровье. Действие алкоголя может оказаться непредсказуемым.
Финансы. Позитивные подвижки возможны ближе к пятнице.
РАК (22.06–22.07)
Если приходится помогать родственникам, не забывайте о собственном отдыхе – например, повеселитесь в воскресенье. А в начале недели многим удастся исполнить свои заветные желания – фортуна вам улыбается.
Здоровье. Вводите в свой режим умеренные физические нагрузки.
Финансы. Денежные поступления ожидаются в середине недели.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Общий фон недели благоприятен для вас, но прислушивайтесь к внутреннему голосу – если он подсказывает ждать подвоха, будьте к этому готовы. Кто-то из окружения проявит себя не с лучшей стороны, и возможно, это окажется спутник жизни.
Любовь. Не спешите открывать чувства тому, кто нравится.
Здоровье. Не перегружайте поджелудочную железу.
Финансы. Шопинг планируйте на выходные.
ДЕВА (24.08–23.09)
В начале недели стоит почаще контактировать с людьми, среди которых найдутся те, кто чем-то вам поспособствует. Если ближе к концу будней настроение чуть снизится, позвольте себе паузу для отдыха: бодрый настрой понадобится на мероприятии в выходные.
Любовь. Используйте свое обаяние – особенно в субботу.
Здоровье. Напомнят о себе былые проблемы.
Финансы. Начинайте собирать средства на будущие грандиозные планы.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Любовь. Интересное знакомство возможно во второй половине недели.
Здоровье. Обратите внимание на работу нервной системы.
Финансы. Если уж очень нужна дорогая покупка, деньги можете занять.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Кризисные дни – четверг и пятница: трудно будет справиться с собственным характером, что может сказаться на общении и с коллегами, и с родными, и с партнером по браку. Чтобы развеяться, в выходные устройте встречу с друзьями.
Любовь. Если возникла мысль о разводе, от нее будет непросто отделаться.
Здоровье. Внимание может потребовать самочувствие близких.
Финансы. Ситуация не ухудшится, если удастся держать себя в руках.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Если узнаете или поймете, что скоро сбудется давно желаемое, не спешите делиться радостью с окружающими. Дождитесь исполнения мечты. Выходные лучше провести дома, если только не задумали обновить гардероб к весне.
Любовь. Не пускайте ситуацию на самотек.
Здоровье. Утомление может привести к заболеванию.
Финансы. Если справитесь со сложным заданием, то укрепите свои позиции.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Период достаточно удачный, а все неурядицы, что называется, фоновые вроде завистливых разговоров у вас за спиной. Постарайтесь не включаться в ситуацию эмоционально и прислушивайтесь только к друзьям и родным.
Любовь. Нового знакомого нужно узнать получше.
Здоровье. Контролируйте количество съедаемой пищи.
Финансы. Суббота и воскресенье подходят для делового планирования.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Если предстоят переговоры, готовьтесь: отточите остроумие, укрепите выдержку и продумайте доводы. Остальным предстоит улучшать самодисциплину, чтобы не запустить рутинные дела. Вторая половина недели может быть конфликтной.
Любовь. Ищите причину своего одиночества в себе.
Здоровье. Главный предмет забот – душевное состояние.
Финансы. Удачны дальние поездки.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Любовь. Сложности вероятны в уик-энд.
Здоровье. Силовые нагрузки должны быть разумными.
Финансы. Можно получить дополнительную поддержку.