Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

21 февраля 2021 20:13 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
пресс-служба

Правдивый астрологический прогноз на неделю (22.02.2021 — 28.02.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

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Течение событий на этой неделе плотно связано с общением, так что в ваших интересах найти подход ко всем, с кем контактируете. Сложнее всего придется с близкими, особенно если в вас взыграет фирменное упрямство.

Любовь. В бытовых вопросах прислушайтесь к своей половинке.

Здоровье. Одевайтесь по погоде.

Финансы. Эта сфера будет зависеть от ближайшего окружения.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

В фокусе трудовая сфера. Если равные вам будут вполне дружелюбны, то вышестоящие (а также контролирующие и регулирующие) могут взбрыкнуть.

Любовь. Некоторая напряженность возможна в среду.

Здоровье. Под угрозой опорно-двигательный аппарат: вывихи, судороги, переломы и пр.

Финансы. Для достижения материального благополучия требуется полная самоотдача. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Некоторые сложности в общении могут ожидать тех, кто увлечен личным проектом, не связанным с основной занятостью. Возможно, его придется слишком часто отстаивать перед теми, на чью помощь рассчитывали. Берите тайм-аут, но не опускайте рук. 

Любовь. Капризное настроение выдержит только самый преданный поклонник.

Здоровье. Действие алкоголя может оказаться непредсказуемым.

Финансы. Позитивные подвижки возможны ближе к пятнице.

РАК (22.06–22.07)

Если приходится помогать родственникам, не забывайте о собственном отдыхе – например, повеселитесь в воскресенье. А в начале недели многим удастся исполнить свои заветные желания – фортуна вам улыбается. 

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Любовь. Хороший период для новых знакомств.

Здоровье. Вводите в свой режим умеренные физические нагрузки.

Финансы. Денежные поступления ожидаются в середине недели.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Общий фон недели благоприятен для вас, но прислушивайтесь к внутреннему голосу – если он подсказывает ждать подвоха, будьте к этому готовы. Кто-то из окружения проявит себя не с лучшей стороны, и возможно, это окажется спутник жизни.

Любовь. Не спешите открывать чувства тому, кто нравится.

Здоровье. Не перегружайте поджелудочную железу.

Финансы. Шопинг планируйте на выходные.

ДЕВА (24.08–23.09)

В начале недели стоит почаще контактировать с людьми, среди которых найдутся те, кто чем-то вам поспособствует. Если ближе к концу будней настроение чуть снизится, позвольте себе паузу для отдыха: бодрый настрой понадобится на мероприятии в выходные.

Любовь. Используйте свое обаяние – особенно в субботу.

Здоровье. Напомнят о себе былые проблемы.

Финансы. Начинайте собирать средства на будущие грандиозные планы.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

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Удачно должны сложится поездки, так что не спешите отказываться от подобных предложений. А вот на работе возрастает вероятность конфликтов, и особенно неприятные – с начальством. Отдушину найдете в хобби.

Любовь. Интересное знакомство возможно во второй половине недели.

Здоровье. Обратите внимание на работу нервной системы.

Финансы. Если уж очень нужна дорогая покупка, деньги можете занять.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Кризисные дни – четверг и пятница: трудно будет справиться с собственным характером, что может сказаться на общении и с коллегами, и с родными, и с партнером по браку. Чтобы развеяться, в выходные устройте встречу с друзьями.

Любовь. Если возникла мысль о разводе, от нее будет непросто отделаться.

Здоровье. Внимание может потребовать самочувствие близких.

Финансы. Ситуация не ухудшится, если удастся держать себя в руках.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Если узнаете или поймете, что скоро сбудется давно желаемое, не спешите делиться радостью с окружающими. Дождитесь исполнения мечты. Выходные лучше провести дома, если только не задумали обновить гардероб к весне.

Любовь. Не пускайте ситуацию на самотек.

Здоровье. Утомление может привести к заболеванию.

Финансы. Если справитесь со сложным заданием, то укрепите свои позиции.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Период достаточно удачный, а все неурядицы, что называется, фоновые вроде завистливых разговоров у вас за спиной. Постарайтесь не включаться в ситуацию эмоционально и прислушивайтесь только к друзьям и родным.

Любовь. Нового знакомого нужно узнать получше.

Здоровье. Контролируйте количество съедаемой пищи.

Финансы. Суббота и воскресенье подходят для делового планирования.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Если предстоят переговоры, готовьтесь: отточите остроумие, укрепите выдержку и продумайте доводы. Остальным предстоит улучшать самодисциплину, чтобы не запустить рутинные дела. Вторая половина недели может быть конфликтной.

Любовь. Ищите причину своего одиночества в себе.

Здоровье. Главный предмет забот – душевное состояние. 

Финансы. Удачны дальние поездки.

РЫБЫ (21.02–20.03)

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Пришла пора урегулировать рабочие разногласия, даже если вам и неохота. Но слово за слово – трудного разговора не избежать. Постарайтесь хотя бы не замалчивать свое видение ситуации, чтобы потом не жалеть, что смолчали.

Любовь. Сложности вероятны в уик-энд.

Здоровье. Силовые нагрузки должны быть разумными.

Финансы. Можно получить дополнительную поддержку.

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