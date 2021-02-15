Павел Глоба предрек богатство четырем знакам Зодиака в конце февраля

15 февраля 2021 17:50 Алла Лысак
Павел Глоба предрек богатство четырем знакам Зодиака в конце февраля
Павел Глоба предрек богатство четырем знакам Зодиака
pixabay.com

По мнению астролога Павла Глобы, оставшаяся часть февраля принесет неожиданные денежные поступления 4 знакам Зодиака.

Кто же сумеет поправить и улучшить свое материальное положение в феврале?

Овен 

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Вы много времени тратите на построение неповторимой карьеры, наконец, Вселенная даст вам все-все заслуженные лавры.

За работу Овен получит щедрое вознаграждение, однако он добьется еще большего успеха, если не остановится.

Водолей

В феврале Водолей получит деньги от источника, который недавно даже не рассматривал серьезно. Тем не менее, деньги придутся очень кстати.

Они  помогут вам решить текущие проблемы.

Глоба советует серьезно подумать над превращением хобби в постоянную работу.

Лев

Для успеха вам нужно предпринимать активные действия на работе.

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Шанс увеличить доход и забраться выше в иерархии должностей сохранится до самого конца месяца. Не забывайте использовать свое врожденное обаяние в нужные моменты, подчеркнул астролог Павел Глоба.

Козерог

Астролог считает, что Козерогу понадобится проявить настойчивость и трудолюбие, чтобы занять лучшее место.

За ваши труды в прошлом месяце вы получите щедрое вознаграждение, а скоро в руки вам по хорошей цене попадет вещь, о которой вы долгое время мечтали.

Напомним,

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