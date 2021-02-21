Гороскоп на 22 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

21 февраля 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 22 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 22.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 февраля 2021 года, понедельник.

Знак месяца —  Рыбы.           

Гороскоп Овен. В этот день звезды не советуют вам импровизировать, лучше все заранее спланировать. 

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Гороскоп Телец. Вам придется осознать, сколько всего зависит от вас. Значимость и ответственность могут стать неприятным сюрпризом, но от статуса никуда не денешься. 

Гороскоп Близнецы. Благоприятное время для крупных покупок, вы сможете рационально взглянуть на любое дело.

Гороскоп Рак. Астрологи полагают, что сохраняется повышенный риск ошибки в каком-то важном деле. 

Гороскоп Лев. На работе все будет складываться максимально хорошо, начнется активное продвижение по карьерной лестнице. 

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Гороскоп Дева. Сегодня нет времени отдыхать или набираться сил, пора активно включаться в работу, чтобы достичь быстрого успеха. 

Гороскоп Весы. Бывают такие дни, когда все складывается хорошо, сегодня — такой день. 

Гороскоп Скорпион. В этот день вы должны проявить себя самым дипломатичным собеседником на свете. 

Гороскоп Стрелец. Могут огорчить мелкие финансовые проблемы, какие-то покупки придется отложить на несколько недель. 

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Гороскоп Козерог. Никто не захочет с вами разделить ответственность, придется принять важное решение по семейному вопросу самому. 

Гороскоп Водолей. В понедельник вы сразу включитесь в работу и успеете сделать все, что планировали. 

Гороскоп Рыбы. Ведите себя максимально спокойно, чтобы не спровоцировать скандал. 

Напомним,

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