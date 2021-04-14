Лунный календарь: гороскоп на 14 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

14 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pivdenukraine.com.ua

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца подходит для покупки красивых и прочных вещей, которые порадуют вас качеством и длительным сроком эксплуатации. Присмотритесь к мебели или недвижимости, например, если приобретение планировалось.

Финансовые вопросы решать рано, однако вы вполне можете составить рабочий план на будущее.  

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Наступил четвертый лунный день, он может принести как позитив, так и негатив. Все будет зависеть от вас, от ваших решений. Избегайте эмоциональных поступков, работа в коллективе противопоказана. День благоприятлен для анализа ситуации.

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