Глоба назвал опасные для знаков Зодиака даты в апреле: это важно

12 апреля 2021 10:50 Алла Лысак
Глоба назвал опасные для знаков Зодиака даты в апреле: это важно
Глоба назвал опасные для знаков Зодиака даты в апреле
pixabay.com

В период с 12 апреля и до конца месяца каждый знак Зодиак столкнется с несколькими неблагоприятными днями.

Овен, Рак и Весы

Ваш неблагоприятный день — 12 апреля. 

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Овны, измеряйте показатели артериального давления чаще одного раза в месяц, Ракам и Весам Глоба советует пристально следить за своим здоровьем, к сожалению, есть риск как травмироваться, так и заболеть. 

Лев, Скорпион

Ваш неблагоприятный день — 13 апреля.  

Лев, вам не следует отправляться в поездки, командировки и путешествия.

Проблемы Скорпиона могут быть связаны со здоровьем, не лишним будет прохождение полного медицинского обследования.

Телец, Водолей

Ваш неблагоприятный день — 14 апреля. 

Тельцу астролог рекомендует не игнорировать любого рода симптомы.

Водолеям следует себя беречь, как и прежде, остается риск инфицирования респираторными инфекциями.

Дева, Стрелец, Рыбы

Ваш неблагоприятный день — 15 апреля.

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Дева, остерегайтесь инфекций, если поранились, обязательно продезинфицируйте повреждение. Стрельцы могут столкнуться с эмоциональным выгоранием, а Рыбам Глоба настоятельно советует не переедать.

Близнецы, Козерог

Ваш неблагоприятный день — 16 апреля.

Омрачить пятницу Близнецам могут перепады настроения и тревожность, нужно держать эмоции под контролем!

Козероги, а вам Глоба рекомендует позаботиться о суставах, если они побаливают, не стоит планировать новый спортивный рекорд, лучше сходите к врачу. 

Напомним,

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