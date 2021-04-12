Глоба назвал опасные для знаков Зодиака даты в апреле: это важно
В период с 12 апреля и до конца месяца каждый знак Зодиак столкнется с несколькими неблагоприятными днями.
Овен, Рак и Весы
Ваш неблагоприятный день — 12 апреля.давления чаще одного раза в месяц, Ракам и Весам Глоба советует пристально следить за своим здоровьем, к сожалению, есть риск как травмироваться, так и заболеть.
Лев, Скорпион
Ваш неблагоприятный день — 13 апреля.
Лев, вам не следует отправляться в поездки, командировки и путешествия.
Проблемы Скорпиона могут быть связаны со здоровьем, не лишним будет прохождение полного медицинского обследования.
Телец, Водолей
Ваш неблагоприятный день — 14 апреля.
Тельцу астролог рекомендует не игнорировать любого рода симптомы.
Водолеям следует себя беречь, как и прежде, остается риск инфицирования респираторными инфекциями.
Дева, Стрелец, Рыбы
Ваш неблагоприятный день — 15 апреля.
Близнецы, Козерог
Ваш неблагоприятный день — 16 апреля.
Омрачить пятницу Близнецам могут перепады настроения и тревожность, нужно держать эмоции под контролем!
Козероги, а вам Глоба рекомендует позаботиться о суставах, если они побаливают, не стоит планировать новый спортивный рекорд, лучше сходите к врачу.
Напомним,
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