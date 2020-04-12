12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 12 апреля 2020?

Всемирный день авиации и космонавтики.

День работников науки (Казахстан)

Пасха у католиков и лютеран.

День работников ракетно-космической отрасли Украины.

Памятные даты 12 апреля, годовщины и события

В 1663 году начался процесс над Галилео Галилеем, в Риме его признали виновным в распространении ложного учения.

В 1796 году Наполеон Бонапарт одержал свою первую крупную победу в сражении при Монтенотте.

В 1903 году в Лондоне в свой первый маршрут отправился городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1961 году первый человек отправился в космос, им стал Юрий Гагарин.

В 1995 году запущен каталог «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 12 апреля

12 апреля родились американская актриса Шэннен Доэрти, актриса Дженнифер Моррисон и Сирша Ронан, наиболее известная по фильму "Отель Гранд Будапешт".

Какой сегодня церковный праздник

Что сегодня нельзя делать

Вербное воскресенье празднуется на 6 неделе Великого поста и за неделю до Пасхи. Торжество связано с событиями, которые произошли накануне страстной недели.

Наши предки в этот день почитают преподобного Иоанна. Существует поверье, что 12 апреля не следует ходить по двору босяком, а домашних животных в деревнях всегда запирали до наступления заката.

В честь Иоанна украинки выпекали печенье, которое называлось лесенками.

По одному печенью как минимум получал каждый член семьи, поскольку лакомство считалось источником здоровья на весь год.

Кроме того, православные христиане отмечают сегодня Вербное воскресенье. Согласно поверьям, верба наделяется целебными силами, она поможет укрепить здоровье и избавить от существующих заболеваний. Для этого человека следует легонько коснуться несколько раз вербой, приговаривая про себя или вслух:

Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля.

Приметы на 12 апреля

Где вода, там верба, а где верба, там и вода.

Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы, то весь год будет плодородным.

Отсутствие ветра на Вербное воскресенье считается символом богатого урожая.

Сильный ветер 12 апреля означает, что все лето будет ветреным.

Именинники

Иван, Захар, Кесарь, Савва, Лазарь.

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,