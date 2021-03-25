Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых апрель станет самым денежным месяцем

25 марта 2021 15:30 Алла Лысак
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых апрель станет самым денежным месяцем
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых апрель станет самым денежным месяцем
pixabay.com

Совсем скоро начнется второй месяц весны, он принесет некоторым представителям зодиакального круга большие деньги.

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Как отметил Глоба, сразу три знака Зодиака получат то, к чему давно шли, речь идет не только о живых деньгах, но и о повышении, продвижении по карьерной лестнице.

Дева

Апрель принесет вам новые финансы. 

Начальство оценит старания по заслугам, а коллеги помогут в текущих делах. Несмотря на удовлетворительную зарплату на месте работы, будет повод подумать о других предложениях, некоторые из них предполагают командировки.

Рыбы

Вас ожидают прекрасные перспективы, считает Глоба. Деньги будут легкими, работать не придется.

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В какой-то момент вы поймете, что сбылись ваши старые мечты, а в конце месяца Вселенная предоставит вам уникальный шанс. Не бойтесь использовать свою врожденную харизму, чтобы убеждать людей быть с вами.

Козерог

На Козерогов деньги начнут сыпаться, как из рога изобилия. Глоба предупреждает, что начальство будет проявлять себя особенно щедро. Поскольку удача остается на вашей стороне, можно сыграть в лотерею. Также не исключает астролог, что вас повысят. Другими словами, апрель следует использовать по полной!

Напомним,

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