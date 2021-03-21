Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (22.03.2021 — 28.03.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Выходные могут оказаться хлопотными из-за вашей личной звездной ситуации, но если займетесь духовной и душевной жизнью, то справитесь. А в начале недели не ссорьтесь с родными, а то и друзья не помогут.

Любовь. Важная встреча возможна в среду.

Здоровье. Не рекомендована беговая активность.

Финансы. Новую одежду не стоит покупать, если сели на диету.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Активно занимаясь деловыми вопросами с самого понедельника, не переносите свой «руководительный» настрой в домашнюю жизнь – близкие не поймут. Полученную прибыль не спешите тратить на приятные мелочи – она скоро пригодится.

Любовь. Начало уик-энда – время для романтики.

Здоровье. Сочетайте аэробные нагрузки с рациональным питанием.

Финансы. В среду вероятно сообщение о прибавке к окладу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

До середины недели стоит заниматься тем, что способствует укреплению материального положения, – искать работу или подработку, вкладываться в движимое или недвижимое имущество, общаться со старшими родственниками…

Любовь. В четверг не пытайтесь воспитывать партнера.

Здоровье. В воскресенье можно обратиться за психологической поддержкой.

Финансы. Крупные покупки лучше совершать в начале недели.

РАК (22.06–22.07)

Достаточно ровное и позитивное начало недели, скорее всего, перейдет в достаточно позитивное, но несколько сумбурное завершение – ну что поделать, полнолуние. Не упустите возможность подработать.

Любовь. Не стоит планировать свидания на воскресенье.

Здоровье. В выходные восстанавливайте энергетический баланс.

Финансы. Со среды – удачный период.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Решительный настрой – это прекрасно, но не дайте куражу, обуревающему на этой неделе, втянуть вас в безвыходную ситуацию. Иначе бодрость на счет «раз» сменится унынием, а успех – ущербом, причем не себе, а окружающим.

Любовь. Если ждали сказочных жестов – не пропустите.

Здоровье. Зона риска – мочеполовая система.

Финансы. Деньги есть, но траты выше. Выбирайте – влезать в долги или экономить.

ДЕВА (24.08–23.09)

В профессиональной сфере не стоит расслабляться: в начале придется «играть в темную», особенно если у вас есть недоброжелатели, позже – доказывать, что вы не зря сидите на своем месте. Ищите поддержку извне, но не спешите делиться подробностями.

Любовь. Доверьтесь тому, кто рядом.

Здоровье. Не сидите на холодном и не контактируйте с ненадежным партнером.

Финансы. Придется оплатить забытые счета.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Начало недели, скорее, будет трудным, особенно в рабочей сфере. Затем ситуация наладится, только не упустите новые знакомства. Если неудачи будут преследовать, воскресное полнолуние поможет разобраться в личных причинах.

Любовь. Тому, кто рядом, пригодится ваш деликатный совет.

Здоровье. Сердце или почки? Вы знаете свою уязвимую зону.

Финансы. Не планируйте существенные покупки на понедельник и вторник.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Если звезды обеспечат успех на личном фронте, то на трудовом придется вкалывать самостоятельно (либо совершенно наоборот). Важный нюанс – не забывайте, что не везде именно вы главный. Впрочем, друзья готовы напомнить.

Любовь. «Глухота» в отношениях создаст проблемы.

Здоровье. Отрегулируйте режим сна.

Финансы. Подсказки семьи уберегут от промахов в беседах с чужими людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Вам хочется одного, обстоятельствам – другого. В выигрыше те, кто прислушаются к подсказкам окружения, и перестроят ближайшие планы, а также не будут ввязываться в споры в пятницу. В выходные все предстанет в истинном свете.

Любовь. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Здоровье. Поддержите нервную систему мягкими средствами.

Финансы. Пользуйтесь связями, особенно в середине недели.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Положение светил не слишком благоприятно в течение всех будней, так что к середине недели возможно ухудшение настроения. Несмотря на хандру, соглашайтесь на встречу с друзьями – а до того и на интересное собеседование.

Любовь. Немного усилий – и прогресс налицо!

Здоровье. Подумайте, где вы избыточно напрягаетесь.

Финансы. Можно действовать со старшим родственником.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Как бы ни было скучно, но придется заниматься рутинными задачами. Особенно обидно будет, если кто-то ловкий перехватит представившийся шанс. В середине недели, к тому же, пара конфликтных дней. В общем, доживите до выходных!

Любовь. Не обещайте. Пользуйтесь обещаниями.

Здоровье. Основной проблемой может быть лишний вес.

Финансы. Повышайте профессиональный уровень.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Вся противная ерунда должна закончиться к выходным, которые при желании можно (а для большинства желательно) посвятить только себе. Из приятного – обнаружится коллега, с которым хорошо сходить на обед. Но именно вам придется соответствовать!

Любовь. Вы требуете тотальной искренности. Готов ли к ней ваш избранник?

Здоровье. Вероятно, в этой сфере без особых проблем.

Финансы. Кто-то близкий потребует расходов (помощи или щедрости).