Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

24 февраля 2021 06:30 Александр Кива
Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 24 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен

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Сегодня звезды к вам весьма благосклонны – вам удастся переделать кучу дел.  Если страдаете гипертонией, держите под рукой необходимые лекарства.

Телец

Тельцам предстоит обычный рабочий день, требующий усердия и внимательности. Нужно постараться поддерживать в себе оптимизм, не общаться с токсичными людьми. 

Близнецы

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24 февраля Близнецам все удается и со множеством задач вы справитесь легко, но к  вечеру запас энергии иссякнет. Постарайтесь сдерживать эмоции, находите время на отдых, избегайте конфликтов. 

Рак

Если у представителей этого знака есть замыслы, которые не дают им покоя, то в данный день они могут смело приступать к их реализации. Найдутся и люди, которые охотно предложит свою помощь. 

Лев

Все дела и договоренности сегодня могут оказаться на грани срыва. Продумывайте каждый шаг и будьте бдительны. 

Дева

Астролог пророчит этому знаку неплохой активный день. С профессиональными задачами Девы справятся легко на подъёме душевных и физических сил. Их эмоциональное состояние будет уравновешенным. 

Весы 

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Бороться с трудностями вы не любите, но сейчас нужно проявить твердость характера.

Скорпион

Постарайтесь не начинать в этот день новых дел. Не проявляйте упорства в задачах, которые никак не можете выполнить в течении длительного времени.

Стрелец

Вам сегодня нужно не спешить – велик риск ошибиться. Если активность некуда девать – посетите спортзал.

Козерог

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Положительные эмоции — вот что вам нужно больше всего. Забудьте о том, что вы трудоголик, в свободное время гуляйте, развлекайтесь.

Водолей

Всплеск творческой активности пополнит арсенал Водолея новыми идеями и проектами. Возможно людям этого знака придётся решать как свои, так и чужие проблемы.

Рыбы

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Не стоит исключать перемены и в лучшую, и в худшую сторону. А потому важно следить за состоянием кошелька.

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