Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 24 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.
Овен
Телец
Тельцам предстоит обычный рабочий день, требующий усердия и внимательности. Нужно постараться поддерживать в себе оптимизм, не общаться с токсичными людьми.
Близнецы
Рак
Если у представителей этого знака есть замыслы, которые не дают им покоя, то в данный день они могут смело приступать к их реализации. Найдутся и люди, которые охотно предложит свою помощь.
Лев
Все дела и договоренности сегодня могут оказаться на грани срыва. Продумывайте каждый шаг и будьте бдительны.
Дева
Астролог пророчит этому знаку неплохой активный день. С профессиональными задачами Девы справятся легко на подъёме душевных и физических сил. Их эмоциональное состояние будет уравновешенным.
Весы
Скорпион
Постарайтесь не начинать в этот день новых дел. Не проявляйте упорства в задачах, которые никак не можете выполнить в течении длительного времени.
Стрелец
Вам сегодня нужно не спешить – велик риск ошибиться. Если активность некуда девать – посетите спортзал.
Козерог
Водолей
Всплеск творческой активности пополнит арсенал Водолея новыми идеями и проектами. Возможно людям этого знака придётся решать как свои, так и чужие проблемы.