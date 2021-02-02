Гороскоп на февраль 2021 года от астролога Павла Глобы для всех знаков Зодиака

Гороскоп на февраль 2021 года от Павла Глобы для всех знаков Зодиака

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Гороскоп от Павла Глобы на февраль 2021 года!

Гороскоп Овен на февраля 2021

Не бойтесь рисковать, удача не будет отходить от вас весь месяц. Используйте природную харизму, чтобы привлекать людей (во всех смыслах).

Гороскоп Телец на февраля 2021

Если вы долгое время откладывали какие-то решения, то в феврале придется платить по счетам. К счастью, решения вы будете принимать правильные.

Февраль принесет вам много новых впечатлений, поможет познать себя, построить серьезные и реалистичные планы на будущее. Другими словами, этот месяц даст вам все то, в чем вы нуждаетесь для счастья.

Гороскоп Рак на февраля 2021

Второй месяц зимы подходит как для работы, так и для отдыха. Павел Глоба советует разделить февраль и уделить внимание всему, например, первую половину месяца провести в офисе, а потом отправиться в отпуск с семьей.

Гороскоп Лев на на февраля 2021

В личной жизни дела налаживаются, в среде друзей, близких и семьи вы, наконец, почувствуете себя любимым и нужным человеком.

Что еще нужно для счастья, верно?

Глоба советует вам начать месяц с необременительных дел, оставьте самые сложные проекты на потом, чтобы подготовиться к ним, набраться сил.

Гороскоп Весы на февраля 2021

Вы многое пережили в январе, но в новый месяц брать с собой весь этот эмоциональный груз астролог не рекомендует. В вашей жизни ныне преобладают позитивные тенденции, а количество позитивных событий зависит от вашего желания.

Гороскоп Скорпион на февраля 2021

Неприятности будут обходить вас стороной, если начнете чаще прислушиваться к своей интуиции. На личном фронте кипят страсти, сразу несколько поклонников готовы добиваться вашего расположения. Выберите того, который восхищает вас.

Гороскоп Стрелец на февраля 2021

В феврале вам не придется переживать о материальном благополучии семьи, можно сконцентрироваться на личном развитии и творчестве. Выберите дело по душе, совсем скоро вы сможете сделать его источником прибыли.

Гороскоп Козерог на февраля 2021

Есть смысл запланировать на февраль хотя бы одно путешествие, сможете перезагрузиться, увидеть много всего интересного и набраться сил.

Вселенная даст вам шанс (и не один) начать жить лучше, ваша задача использовать возможность! Не ленитесь, иначе пропустите свою удачу и будете об этом очень жалеть.

Гороскоп Рыбы на февраля 2021

В этом месяце вам придется бороться с конкурентами, скромность не поможет, поэтому проявляйте максимум мастерства, чтобы победить.

Напомним,