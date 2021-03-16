Глоба предсказал богатство трем знакам Зодиака в марте

16 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Глоба предсказал богатство трем знакам Зодиака в марте
Глоба предсказал богатство трем знакам Зодиака в марте
pixabay.com

Финансовый гороскоп Павла Глоба на март: повезет трем знакам Зодиака

Звезды будут активны в марте, некоторым знакам Зодиака они обеспечат мощный денежный поток, считает Павел Глоба.

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В период с 16 по 23 марта некоторые представители Зодиака будут купаться в деньгах, стараться им особо не придется, богатство буквально свалится на голову.

Стрелец 

Глоба прогнозирует денежный дождь для представителей зодиака Стрелец.

В вашей жизни грядут изменения, которые принесут крупные финансы.

Не исключено, что деньги начнут поступать из источника, о котором вы даже не думали до недавнего времени.

Рыбы

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У вас появится реальная возможность разбогатеть, однако в первую очередь Глоба рекомендует заняться погашением долгов, кредитов, ипотек и всего такого. В период до 23 марта астролог предсказывает, что деньги вы получите своим трудом, однако удача тоже будет с вами, а с ней придут и интересные предложения.

Весы

Крупно повезет с деньгами Весам, которые привыкли откладывать все на потом. Глоба считает, что этому знаку Зодиака не придется больше экономить, потому что впереди его ждут денежные успехи. Жизнь перевернется резко, станут доступны заманчивые перспективы. Не теряйтесь, пользуйтесь возможностью.

Напомним,

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