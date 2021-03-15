Гороскоп на 16 марта 2021 для всех знаков Зодиака

15 марта 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 16 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 марта 2021 году, вторник.

Знак месяца —  Рыбы.                     

Гороскоп Овен. Проведите день активно, можно даже в командировку поехать, если предлагают. 

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Гороскоп Телец. Жертвами плохого настроения не должны быть люди, случайно оказавшиеся на вашем жизненном пути. Спокойнее!

Гороскоп Близнецы. День будет не самым простым из-за эмоциональных качелей, сосредоточьтесь на позитиве. 

Гороскоп Рак. Недружественные выпады в вашу сторону лучше игнорировать, а не отвечать тем же. 

Гороскоп Лев. Деловые предложения вторника будут только выглядеть привлекательно, при детальном рассмотрении они окажутся пустышками. 

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Гороскоп Дева. Не бросайте начатое дело, хотя вас и захотят соблазнить такой перспективой. Рано сдаваться, боритесь еще сильнее!

Гороскоп Весы. Скорее всего, ваша неразрешимая ситуация резко перестанет быть проблемой. 

Гороскоп Скорпион. Критические замечания могут повлиять на ваше настроение, если вы воспримите их слишком близко к сердцу. 

Гороскоп Стрелец. Помните, что перфекционизм вам частенько мешает, а не помогает. 

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Гороскоп Козерог. Выяснения отношений с близким человеком могут открыть вам глаза на важную деталь, упускаемую из виду. 

Гороскоп Водолей. Кипучую энергию, которую обеспечат вам в этот день звезды, необходимо направить в мирное русло.

Гороскоп Рыбы. Не спорьте с начальством, только отношения испортите, а свою правоту не докажете. 

Напомним,

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