Названы самые заботливые знаки Зодиака

Какие знаки Зодиака обязательно помогут в сложной ситуации?

Рыбы

Рыбы склонны к эмпатии, по умолчанию они относятся к близким людям заботливо, демонстрируют отзывчивость и сострадание.

Иногда Рыбы даже страдают от того, что пропускают чужую боль через себя и улавливают в мельчайших деталях настроение близких. Однако Рыбы никогда не оставят вас в беде.

Рак

Еще один знак Зодиака, сильной стороной которого считается эмпатия. Впрочем, разозлить Рака довольно просто, тогда он перенесет вас в разряд людей, о которых он переживать не должен. С близкими Рак заботливый и внимательный.

Дева

Дева не будет игнорировать просьбу о помощи, но порой этот знак мотивирует вовсе не желание сделать хорошее дело, а кое-что другое, например, возможность обеспечить себе репутацию доброго человека.

Кроме того, Дева не любит эмоции, поэтому будет помогать без лишних сантиментов (и того же потребует от вас).

Напомним,