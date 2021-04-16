Названы самые заботливые знаки Зодиака

16 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Названы самые заботливые знаки Зодиака
Названы самые заботливые знаки Зодиака
pixabay.com

Какие знаки Зодиака обязательно помогут в сложной ситуации?

Рыбы

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Рыбы склонны к эмпатии, по умолчанию они относятся к близким людям заботливо, демонстрируют отзывчивость и сострадание. 

Иногда Рыбы даже страдают от того, что пропускают чужую боль через себя и улавливают в мельчайших деталях настроение близких. Однако Рыбы никогда не оставят вас в беде. 

Рак 

Еще один знак Зодиака, сильной стороной которого считается эмпатия. Впрочем, разозлить Рака довольно просто, тогда он перенесет вас в разряд людей, о которых он переживать не должен. С близкими Рак заботливый и внимательный. 

Дева

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Дева не будет игнорировать просьбу о помощи, но порой этот знак мотивирует вовсе не желание сделать хорошее дело, а кое-что другое, например, возможность обеспечить себе репутацию доброго человека.

Кроме того, Дева не любит эмоции, поэтому будет помогать без лишних сантиментов (и того же потребует от вас).

Напомним,

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