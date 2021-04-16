Названы самые заботливые знаки Зодиака
Какие знаки Зодиака обязательно помогут в сложной ситуации?
Рыбы
Иногда Рыбы даже страдают от того, что пропускают чужую боль через себя и улавливают в мельчайших деталях настроение близких. Однако Рыбы никогда не оставят вас в беде.
Рак
Еще один знак Зодиака, сильной стороной которого считается эмпатия. Впрочем, разозлить Рака довольно просто, тогда он перенесет вас в разряд людей, о которых он переживать не должен. С близкими Рак заботливый и внимательный.
Дева
Кроме того, Дева не любит эмоции, поэтому будет помогать без лишних сантиментов (и того же потребует от вас).
Напомним,