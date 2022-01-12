Полнолуние в январе 2022 года: что нельзя делать

Полнолуние в январе 2022 года: что нельзя делать

В полнолуние влияние спутника Земли на организм человека достигает своего пика.

Чего нельзя делать в полнолуние

Накануне Крещения, 19 января, наступит так называемое Волчье полнолуние, рассказываем, как его желательно провести, чтобы не накликать на себя неприятности.

Опасаться следует вспышек гнева, раздражительности, повышенной возбудимости, довольно часто полнолуние также вызывает у людей апатию, приступы грусти и даже плаксивость

. В полнолуние учащаются ссоры, это факт. И противостоять подобной тенденции можно лишь одним оружием, самоконтролем.

В полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Не затевайте уборку в доме: она может носить хаотичный характер, стать причиной споров и конфликтов, а результаты могут быть непредсказуемыми.

Зато полнолуние отлично подходит для творческих людей на пороге нового проекта. Создавать что-либо в этот день — прекрасная идея.

Напомним,