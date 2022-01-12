Полнолуние в январе 2022 года: что нельзя делать

12 января 2022 17:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Полнолуние в январе 2022 года: что нельзя делать
Полнолуние в январе 2022 года: что нельзя делать
pixabay.com

В полнолуние влияние спутника Земли на организм человека достигает своего пика.

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Накануне Крещения, 19 января, наступит так называемое Волчье полнолуние, рассказываем, как его желательно провести, чтобы не накликать на себя неприятности. 

Чего нельзя делать в полнолуние

Опасаться следует вспышек гнева, раздражительности, повышенной возбудимости, довольно часто полнолуние также вызывает у людей апатию, приступы грусти и даже плаксивость

. В полнолуние учащаются ссоры, это факт.  И противостоять подобной тенденции можно лишь одним оружием, самоконтролем. 

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В полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Не затевайте уборку в доме: она может носить хаотичный характер, стать причиной споров и конфликтов, а результаты могут быть непредсказуемыми.

Зато полнолуние отлично подходит для творческих людей на пороге нового проекта. Создавать что-либо в этот день — прекрасная идея. 

Напомним, 

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