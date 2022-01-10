Упс! Глоба назвал знаки Зодиака, которые устроят себе проблемы в январе

10 января 2022 16:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Упс! Глоба назвал знаки Зодиака, которые устроят себе проблемы в январе
Упс! Глоба назвал знаки Зодиака, которые устроят себе проблемы в январе
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которые могут сами спровоцировать проблемы в первый месяц нового года.

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Овен, судьба предоставит вам уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Но поймать удачу за хвост смогут лишь те представители знака, кто не поленится проанализировать свои прошлые ошибки.

Если не сделаете этого, то не избежите проблем, которые появятся в связи с упущенной возможностью.

Близнецы

Близнецы, вам Глоба не советует рисковать в январе. О да, любой риск может обернуться проблемами. Авантюры обходите стороной или хотя бы отложите на потом, до завершения месяца. Руководствуйтесь логикой, а не эмоциями при принятии решений. 

Девы

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Вам пора прекратить рефлексию и начать действовать более решительно. В вашем случае промедление можно сравнить с полноценным поражением, поскольку соперники не отстают и готовы в любой момент отобрать у вас лавры победителя.

Не стоит проверять их скорость и профессионализм, не оставьте конкурентам шанса!

Напомним, 

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