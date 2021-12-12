Лунный гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
12 декабря 2021 00:20
Луна находится в знаке Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна несет в себе множество скрытых опасностей из-за повышенной вероятности конфликтов, принятия опрометчивых решений. Однако вместе с тем время является благоприятным для активных действий.
Уделите время краткосрочным делам, держитесь на расстоянии от огня и режущих предметов.
Напомним,