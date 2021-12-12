Лунный гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

Период лунного Овна несет в себе множество скрытых опасностей из-за повышенной вероятности конфликтов, принятия опрометчивых решений. Однако вместе с тем время является благоприятным для активных действий.

Уделите время краткосрочным делам, держитесь на расстоянии от огня и режущих предметов.

Наступил восьмой, можно начинать осуществление любых замыслов. Импульс, который вы придадите своим делам в этот день, будет поддерживать их в течение месяца. Удачными окажутся командировки, путешествия, желательно провести время с близкими.

Напомним,