Лунный гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

12 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

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Период лунного Овна несет в себе множество скрытых опасностей из-за повышенной вероятности конфликтов, принятия опрометчивых решений. Однако вместе с тем время является благоприятным для активных действий. 

Уделите время краткосрочным делам, держитесь на расстоянии от огня и режущих предметов. 

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Наступил восьмой лунный день, можно начинать осуществление любых замыслов. Импульс, который вы придадите своим делам в этот день, будет поддерживать их в течение месяца. Удачными окажутся командировки, путешествия, желательно провести время с близкими. 

Напомним,

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