Названы самые опасные дни геомагнитных бурь в декабре 2021 года

22 ноября 2021 20:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы самые опасные дни геомагнитных бурь в декабре 2021 года
Магнитные бури в декабре 2021 в Украине: чего ожидать
pixabay.com

Рассказываем, когда ожидаются возмущения в декабре 2021 года, будут ли магнитные бури на Новый год.

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магнитные возмущения, как известно, могут приносить в жизнь людей существенный дискомфорт. Мощные возмущения вызывают мигрени и скачки давления не только у метеозависимых, но и у остальных украинцев.

Синоптики советуют заблаговременно узнать расписание магнитных бурь, чтобы в кризисные периоды максимально отдыхать.

Магнитная буря 1-4 декабря 2021

Удар будет средним, однако он может ухудшить состояние людей, склонных к хроническим головным болям.

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Магнитная буря 9-13 декабря 2021.

Пиковым будет 10 декабря. По предварительным данным, эта буря будет самой сильной в декабре и, к сожалению, одной из самых интенсивных за весь год.

Скорее всего, ее влияние на себе ощутят и здоровые люди. 

Магнитная буря 18-22 декабря 2021.

Буря будет тоже продолжительной, кроме того, захватит и один из декабрьских праздников, День святого Николая.

Желательно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. 

Магнитная буря 30-31 декабря 2021.

В последние два дня этого года могут фиксироваться повышенная утомляемость и перепады настроения. 

Напомним,

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