Названы самые опасные дни геомагнитных бурь в декабре 2021 года
Рассказываем, когда ожидаются возмущения в декабре 2021 года, будут ли магнитные бури на Новый год.
Синоптики советуют заблаговременно узнать расписание магнитных бурь, чтобы в кризисные периоды максимально отдыхать.
Магнитная буря 1-4 декабря 2021.
Удар будет средним, однако он может ухудшить состояние людей, склонных к хроническим головным болям.
Пиковым будет 10 декабря. По предварительным данным, эта буря будет самой сильной в декабре и, к сожалению, одной из самых интенсивных за весь год.
Скорее всего, ее влияние на себе ощутят и здоровые люди.
Магнитная буря 18-22 декабря 2021.
Буря будет тоже продолжительной, кроме того, захватит и один из декабрьских праздников, День святого Николая.
Желательно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
Магнитная буря 30-31 декабря 2021.
В последние два дня этого года могут фиксироваться повышенная утомляемость и перепады настроения.
Напомним,