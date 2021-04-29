Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021
Последняя пятница перед Пасхой, на шестой неделе Великого поста, называется Страстной.
В Библии сказано, что в пятницу Иисуса осудили и распяли на кресте, поэтому для православных христиан пятница является временем скорби и траура.
Этот день желательно провести в размышлениях и искуплении грехов.
Будет здорово, если вы сможете сделать доброе дело, подать милостыню или отпустить старую обиду своему другу.
Запреты Страстной пятницы 2021
Некоторые люди вообще ничего не едят, ограничиваются водой. Однако помните, что придерживаться такого строгого поста можно только после консультации со своим семейным врачом.
В любом случае, пятница — это не то время, когда следует позволять себе излишества в еде.
Категорически запрещено веселиться, развлекаться и смеяться. Наши предки считали, что такое неуважение к подвигу Иисуса Христа чревато тем, что человек затем весь год будет плакать, до следующей Страстной пятницы.
Не стоит поддаваться негативным мыслям и эмоциям, ссориться с близкими, демонстрировать гнев.
В пятницу можно печь куличи.
Напомним,