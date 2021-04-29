Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

29 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу
pixabay.com

Последняя пятница перед Пасхой, на шестой неделе Великого поста, называется Страстной.

В Библии сказано, что в пятницу Иисуса осудили и распяли на кресте, поэтому для православных христиан пятница является временем скорби и траура. 

Этот день желательно провести в размышлениях и искуплении грехов.

Будет здорово, если вы сможете сделать доброе дело, подать милостыню или отпустить старую обиду своему другу. 

Запреты Страстной пятницы 2021 

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В пятницу перед Пасхой принято держать строгий пост, даже горячая пища находится под запретом, предусмотрено сыроядение.

Некоторые люди вообще ничего не едят, ограничиваются водой. Однако помните, что придерживаться такого строгого поста можно только после консультации со своим семейным врачом.

В любом случае, пятница — это не то время, когда следует позволять себе излишества в еде.

Категорически запрещено веселиться, развлекаться и смеяться. Наши предки считали, что такое неуважение к подвигу Иисуса Христа чревато тем, что человек затем весь год будет плакать, до следующей Страстной пятницы. 

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Работы по дому не допускаются, стирку, глажку и другие дела придется перенести на следующую неделю, на вторник минимум.

Не стоит поддаваться негативным мыслям и эмоциям, ссориться с близкими, демонстрировать гнев. 

В пятницу можно печь куличи. 

Напомним,

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