Универсальный рецепт паски без духовки

27 апреля 2021 15:30 Алла Лысак
Универсальный рецепт паски без духовки
Универсальный рецепт паски без духовки
pixabay.com

Можно ли приготовить пасхальный кулич без духовки? Конечно, если у вас есть мультиварка.

Куличи  и крашанки — основные атрибуты Пасхи у православных христиан. Но если с крашанками все более-менее понятно, то испечь паску под силу не каждой хозяюшке. Интернет пестрит советами и секретами приготовления куличей, а мы привыкли думать, что испечь их можно только в духовке. 

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По крайней мере, так было до появления мультиварок!

Предлагаем вам рецепт паски в мультиварке.

Ингредиенты:

  • Молоко 250 мл.,
  • Сахар 150 г.,
  • Соль щепотка,
  • Яйцо 4 шт.,
  • Сахарная пудра 50 г,
  • Дрожжи сухие 1 ч. л.,
  • Сливочное масло 100 г.,
  • Изюм 100 г.,
  • Лимон 1 шт.,
  • Мука 600 г.

Способ приготовления:

Универсальный рецепт паски без духовки / pixabay.com

1. Подогреваем молоко, добавляем в него сахар, дрожжи и 250 г муки.

2. Оставляем в теплом месте на 30 минут.

3. В это время разделяем яйца на белки и желтки. 

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4. Желтки перемешиваем с оставшимся сахаром, три белка взбиваем с солью до крепкой пены (один белок для глазури).

4. В дрожжевую смесь добавляем желтки с сахаром, сливочное масло и взбитые белки. Перемешиваем!

5. Добавляем в тесто муку и замешиваем его. Следите за эластичностью теста и его мягкостью.

6. Накрываем тесто полотенцем и оставляем еще на один час. 

7. Изюм замачиваем в горячей воде в течение 15 минут, просушиваем. 

8. Цедру одного лимона натираем на терку. Добавляем в тесто вместе с изюмом и хорошо перемешиваем!

9. Форму мультиварки смазываем маслом, выкладываем тесто, оставляем на 10 минут разогреваться и на 1 час 30 минут в режиме выпекания.

10. Для глазури используем белок и сахарную пудру, взбиваем его и поливаем горячую паску глазурью. Приятного аппетита!

Напомним,

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