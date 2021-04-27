Универсальный рецепт паски без духовки
Можно ли приготовить пасхальный кулич без духовки? Конечно, если у вас есть мультиварка.
Куличи и крашанки — основные атрибуты Пасхи у православных христиан. Но если с крашанками все более-менее понятно, то испечь паску под силу не каждой хозяюшке. Интернет пестрит советами и секретами приготовления куличей, а мы привыкли думать, что испечь их можно только в духовке.
Предлагаем вам рецепт паски в мультиварке.
Ингредиенты:
- Молоко 250 мл.,
- Сахар 150 г.,
- Соль щепотка,
- Яйцо 4 шт.,
- Сахарная пудра 50 г,
- Дрожжи сухие 1 ч. л.,
- Сливочное масло 100 г.,
- Изюм 100 г.,
- Лимон 1 шт.,
- Мука 600 г.
Способ приготовления:
1. Подогреваем молоко, добавляем в него сахар, дрожжи и 250 г муки.
2. Оставляем в теплом месте на 30 минут.
3. В это время разделяем яйца на белки и желтки.
4. В дрожжевую смесь добавляем желтки с сахаром, сливочное масло и взбитые белки. Перемешиваем!
5. Добавляем в тесто муку и замешиваем его. Следите за эластичностью теста и его мягкостью.
6. Накрываем тесто полотенцем и оставляем еще на один час.
7. Изюм замачиваем в горячей воде в течение 15 минут, просушиваем.
8. Цедру одного лимона натираем на терку. Добавляем в тесто вместе с изюмом и хорошо перемешиваем!
9. Форму мультиварки смазываем маслом, выкладываем тесто, оставляем на 10 минут разогреваться и на 1 час 30 минут в режиме выпекания.
10. Для глазури используем белок и сахарную пудру, взбиваем его и поливаем горячую паску глазурью. Приятного аппетита!
Напомним,