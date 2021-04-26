В какие дни Страстной недели нельзя работать, когда можно убирать дом
Разбираемся, в какие дни перед Пасхой можно убирать дом, а в какие — работа под строгим запретом.
Не секрет, что каждый день Страстной недели связан с определенными библейскими событиями, он имеет свои запреты и обязательные ритуалы.
Например, в Чистый четверг желательно искупаться, поскольку вода в этот день обладает целебными свойствами, отмечают верующие.
Когда убирать перед Пасхой
Среди общих запретов назовем такие:
- не веселиться,
- не праздновать свадьбы,
- воздержаться от алкоголя,
- не есть мясные и молочные продукты.
Уборка квартиры или дома не является работой, которую запрещено делать в понедельник, вторник, среду и четверг перед Пасхой.
Традиционно хозяйки стараются навести порядок именно в Чистый четверг, это больше связано с народными приметами, чем с религией.
Великая суббота считается радостным днем, когда все мы ожидаем чуда воскрешения Иисуса Христа. В этот день многие женщины пекут паски, красят яйца, собирают корзинку для освящения в церкви. Работать в субботу можно, но желательно привести дом в порядок до наступления Великой субботы.
Напомним,