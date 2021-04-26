В какие дни Страстной недели нельзя работать, когда можно убирать дом

В какие дни Страстной недели нельзя работать, а когда можно убрать дом

Разбираемся, в какие дни перед Пасхой можно убирать дом, а в какие — работа под строгим запретом.

Не секрет, что каждый день Страстной недели связан с определенными библейскими событиями, он имеет свои запреты и обязательные ритуалы.

Например, в Чистый четверг желательно искупаться, поскольку вода в этот день обладает целебными свойствами, отмечают верующие.

Когда убирать перед Пасхой

Во время Страстной недели православные христиане проходят путь к смерти и воскрешению вместе с Иисусом Христом, на богослужениях вспоминают события, которые предшествовали жестокому распятию.

Среди общих запретов назовем такие:

не веселиться,

не праздновать свадьбы,

воздержаться от алкоголя,

не есть мясные и молочные продукты.

Уборка квартиры или дома не является работой, которую запрещено делать в понедельник, вторник, среду и четверг перед Пасхой.

Традиционно хозяйки стараются навести порядок именно в Чистый четверг, это больше связано с народными приметами, чем с религией.

— самый скорбный день в году, запреты у него наиболее строгие. Работать, убираться, ремонтировать вещи нельзя. Если можно перенести работу на другой день, обязательно сделайте это.

Великая суббота считается радостным днем, когда все мы ожидаем чуда воскрешения Иисуса Христа. В этот день многие женщины пекут паски, красят яйца, собирают корзинку для освящения в церкви. Работать в субботу можно, но желательно привести дом в порядок до наступления Великой субботы.

Напомним,