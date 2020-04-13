Великий понедельник перед Пасхой: традиции и запреты
Для православных христиан начинается Страстная неделя перед Пасхой!
Великий понедельник начинает страстную (Вербную) седмицу, каждый день которой символизирует отдельное событие.
Когда Христос проголодался, он увидел смоковницу, она была покрытой листьями, однако без плодов. Тогда Иисус сказал, что отныне никто не попробует плода этого дерева вовек, он проклял смоковницу.
Что нужно сделать в Великий понедельник?
Традиционно в понедельник начинается подготовка к Пасхе, хозяюшки занимаются уборкой, а мужчины чинят все, что оказалось в это время сломанным.
Полезным будет обряд очищения, предусматривающий избавление от всех вещей, которые вам не нужны.
Что нельзя делать в Великий понедельник?
Люди, которые придерживаются поста, должны избегать мяса, рыбных и молочных продуктов.
Напомним,