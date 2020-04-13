Великий понедельник перед Пасхой: традиции и запреты

Великий понедельник на страстной неделе: что можно и нельзя делать

Для православных христиан начинается Страстная неделя перед Пасхой!

Великий понедельник начинает страстную (Вербную) седмицу, каждый день которой символизирует отдельное событие.

Например, в понедельник верующие вспоминают единственное чудо Иисуса Христа, которое было направлено на разрушение, а не созидание. Речь идет о бесплодной смоковнице (дерево инжир), которая символизировала еврейский народ того времени.

Когда Христос проголодался, он увидел смоковницу, она была покрытой листьями, однако без плодов. Тогда Иисус сказал, что отныне никто не попробует плода этого дерева вовек, он проклял смоковницу.

Что нужно сделать в Великий понедельник?

Традиционно в понедельник начинается подготовка к Пасхе, хозяюшки занимаются уборкой, а мужчины чинят все, что оказалось в это время сломанным.

Полезным будет обряд очищения, предусматривающий избавление от всех вещей, которые вам не нужны.

Что нельзя делать в Великий понедельник?

Никаких увеселительных мероприятий проводить нельзя, вы можете радоваться скорой Пасхе, но делать это нужно сдержанно, поскольку перед воскрешением Иисус Христос пережил немыслимые страдания.

Люди, которые придерживаются поста, должны избегать мяса, рыбных и молочных продуктов.

Напомним,