26 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 апреля является 117 днем года, до конца года осталось 249 дней

Какой праздник 26 апреля 2020?

Международный день памяти Чернобыльской аварии,

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День вылазок в параллельные миры.

Памятные даты 26 апреля, годовщины и события

В 1792 году появился революционный гимн «Марсельеза», самая знаменитая песня французской революции.

В 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение.

В 1986 году на Чернобыльской станции случилась авария, которая стала самой масштабно в истории.

Знаменитости, родившиеся 26 апреля

26 апреля родились американский актер Ченнинг Татум, супруга американского президента Мелания Трамп, китайский актер Джет Ли.

Какой сегодня церковный праздник

Следующее за Пасхой воскресенье называется Фоминым воскресеньем.

Этот день посвящен встрече Иисуса Христа с Фомой неверующим, она состоялась на восьмой день после Воскресенья. По библейским преданиям, апостол Фома не поверил, что Иисуса воскрес, он признал своего учителя только после того, как увидел его раны и ощупал их. В народе Фомой называют скептичных людей, которые требуют доказательств.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что на Фомино воскресенье нельзя грустить в одиночестве, обязательно пообщайтесь с родными, сделайте это безопасно, через Интернет и по телефону.

Существует примета, что сегодня нельзя сажать деревья, в огород выходить вообще нежелательно.

Приметы на 26 апреля

Нельзя грустить и плакать, иначе весь год человек проведет в неприятностях.

Любой негатив в адрес окружающих, обернется проблемами для самого человека.

Именинники: Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

Напомним,