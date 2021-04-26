ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать

26 апреля 2021 09:30 Алла Лысак
ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать
ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать
pixabay.com

26 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя.

Великий понедельник  

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Особенное значение для верующих имеет Страстная неделя, которая предшествует Пасхе.

Каждый день этой недели символизирует определенные события из Библии и связан с большим количеством запретов. 

В Великий понедельник на службах вспоминают целомудренного Иосифа и притчу о том, как спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы.

Что нельзя делать в Великий понедельник

1. В Великий понедельник под запретом злые дела, сквернословие, гнев и зависть.

Посвятите время благотворительности, посетите церковь, если есть возможность.

2. Нельзя в понедельник Страстной недели венчаться или праздновать свадьбу.

Не советуем принимать участие во всевозможных торжествах, распивать спиртные напитки, петь, танцевать и скандалить. 

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3. Неделя перед Пасхой — это самый строгий период Великого поста. В понедельник, например, как мясные, так и молочные продукты употреблять, как и ранее, нельзя.

4. Если вы придерживались Великого поста, то в понедельник должны ограничиться сухоядением, по церковным канонам.

Можно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. К сожалению, от чая, киселя или компота придется отказаться. 

5. Внимание! В Великий понедельник нельзя ходить на кладбище, даже чтобы убрать могилу, не стоит поминать умерших.

Напомним,

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