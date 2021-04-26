ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать
26 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя.
Великий понедельник
Каждый день этой недели символизирует определенные события из Библии и связан с большим количеством запретов.
В Великий понедельник на службах вспоминают целомудренного Иосифа и притчу о том, как спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы.
Что нельзя делать в Великий понедельник
1. В Великий понедельник под запретом злые дела, сквернословие, гнев и зависть.
Посвятите время благотворительности, посетите церковь, если есть возможность.
2. Нельзя в понедельник Страстной недели венчаться или праздновать свадьбу.
Не советуем принимать участие во всевозможных торжествах, распивать спиртные напитки, петь, танцевать и скандалить.
4. Если вы придерживались Великого поста, то в понедельник должны ограничиться сухоядением, по церковным канонам.
Можно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. К сожалению, от чая, киселя или компота придется отказаться.
5. Внимание! В Великий понедельник нельзя ходить на кладбище, даже чтобы убрать могилу, не стоит поминать умерших.
Напомним,