ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать

ТОП-5 запретов Великого понедельника, которые нельзя нарушать

26 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя.

Великий понедельник

Особенное значение для верующих имеет Страстная неделя, которая предшествует Пасхе.

Каждый день этой недели символизирует определенные события из Библии и связан с большим количеством запретов.

В Великий понедельник на службах вспоминают целомудренного Иосифа и притчу о том, как спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы.

Что нельзя делать в Великий понедельник

1. В Великий понедельник под запретом злые дела, сквернословие, гнев и зависть.

Посвятите время благотворительности, посетите церковь, если есть возможность.

2. Нельзя в понедельник Страстной недели венчаться или праздновать свадьбу.

Не советуем принимать участие во всевозможных торжествах, распивать спиртные напитки, петь, танцевать и скандалить.

3. Неделя перед Пасхой — это самый строгий период Великого поста. В понедельник, например, как мясные, так и молочные продукты употреблять, как и ранее, нельзя.

4. Если вы придерживались Великого поста, то в понедельник должны ограничиться сухоядением, по церковным канонам.

Можно есть сырые овощи, фрукты и хлеб. К сожалению, от чая, киселя или компота придется отказаться.

5. Внимание! В Великий понедельник нельзя ходить на кладбище, даже чтобы убрать могилу, не стоит поминать умерших.

Напомним,