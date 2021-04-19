Когда Cтрастная пятница в 2021 году

19 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Когда Cтрастная пятница в 2021 году
Когда Cтрастная пятница в 2021 году
pixabay.com

Страстная пятница является наиболее скорбным днем в году.

Православные христиане в 2021 году отметят Страстную пятницу 30 апреля.  

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День всегда определяется в зависимости от даты самой Пасхи и отмечается в последнюю перед Воскресением Христовым пятницу. 

Страстную пятницу еще называют Страждущей, Большой и Святой. В этот день, согласно христианскому писанию, Иисуса Христа распяли на кресте. 

Если вы придерживаетесь Великого поста, то в Страстную пятницу должны следовать ограничениям с особенной строгостью. Священнослужители подчеркивают, что пятницу необходимо провести в молитвах и скорби. 

  • Запрещено работать, веселиться, выпекание пасок украинцы стараются перенести на день вперед, субботу. 

Напомним,

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