Когда Cтрастная пятница в 2021 году
Страстная пятница является наиболее скорбным днем в году.
Православные христиане в 2021 году отметят Страстную пятницу 30 апреля.
Страстную пятницу еще называют Страждущей, Большой и Святой. В этот день, согласно христианскому писанию, Иисуса Христа распяли на кресте.
Если вы придерживаетесь Великого поста, то в Страстную пятницу должны следовать ограничениям с особенной строгостью. Священнослужители подчеркивают, что пятницу необходимо провести в молитвах и скорби.
- Запрещено работать, веселиться, выпекание пасок украинцы стараются перенести на день вперед, субботу.
Напомним,