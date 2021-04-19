Когда Cтрастная пятница в 2021 году

Когда Cтрастная пятница в 2021 году

Страстная пятница является наиболее скорбным днем в году.

Православные христиане в 2021 году отметят Страстную пятницу 30 апреля.

День всегда определяется в зависимости от даты самой Пасхи и отмечается в последнюю перед Воскресением Христовым пятницу.

Страстную пятницу еще называют Страждущей, Большой и Святой. В этот день, согласно христианскому писанию, Иисуса Христа распяли на кресте.

Если вы придерживаетесь Великого поста, то в Страстную пятницу должны следовать ограничениям с особенной строгостью. Священнослужители подчеркивают, что пятницу необходимо провести в молитвах и скорби.

Запрещено работать, веселиться, выпекание пасок украинцы стараются перенести на день вперед, субботу.

Напомним,