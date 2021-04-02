Католическая страстная пятница 2021

2 апреля 2021 09:45 Алла Лысак
Католическая страстная пятница 2021
Страстная пятница 2021 у католиков: запреты и основные традиции
pixabay.com

Страстная пятница у католиков в 2021 году попадает на 2 апреля, этот день посвящен великой скорби и печали.

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По Юлианскому календарю, Иисуса распяли на кресте в этот день после Тайной вечери.

Католическая церковь лишь сегодня, один раз в году, не проводит Евхаристии.

Как провести Страстную пятницу 

Католики вспоминают муки Иисуса, его смерть, снятие с креста и погребение, описанные в Евангелии.

В те времена распятие было самым жестоким видом казни, к нему прибегали в случае с преступниками, натворившими много зла.

Во время распятия Спасителя случилось землетрясение, настала ночь, которая продлилась до самой смерти Иисуса.

В страстную пятницу происходит богослужение крестного хода, на нем отображаются основные исторические элементы.

Домой принято приносить 12 свечей, они обязательно должны полностью догореть.

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Под запретом смех, танцы и пение, не стоит также убирать дома, шить, стирать, работать.

Нельзя есть до выноса плащаницы, пить алкоголь, резать хлеб (только ломать).

Ни в коем случае не забивайте гвозди во что-то, не трогайте землю, косметические процедуры желательно перенести.

Напомним,

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