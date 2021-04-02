Католическая страстная пятница 2021
Страстная пятница у католиков в 2021 году попадает на 2 апреля, этот день посвящен великой скорби и печали.
Католическая церковь лишь сегодня, один раз в году, не проводит Евхаристии.
Как провести Страстную пятницу
Католики вспоминают муки Иисуса, его смерть, снятие с креста и погребение, описанные в Евангелии.
В те времена распятие было самым жестоким видом казни, к нему прибегали в случае с преступниками, натворившими много зла.
Во время распятия Спасителя случилось землетрясение, настала ночь, которая продлилась до самой смерти Иисуса.
В страстную пятницу происходит богослужение крестного хода, на нем отображаются основные исторические элементы.
Домой принято приносить 12 свечей, они обязательно должны полностью догореть.
Нельзя есть до выноса плащаницы, пить алкоголь, резать хлеб (только ломать).
Ни в коем случае не забивайте гвозди во что-то, не трогайте землю, косметические процедуры желательно перенести.
Напомним,