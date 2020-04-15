Почему на Пасху необходимо красить яйца: 3 главные версии

Традиция красить яйца на Пасху появилась достаточно давно. Сейчас уже никто не может вспомнить, с чем она связана и почему это делают из года в год.

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Сегодня мы поможем найти разгадку этого вопроса . Самое время подойти поближе к истории и узнать, почему же необходимо красить яйца к Пасхе.

Согласно первой наиболее религиозной версии, которую нам представляют, дева Мария играла с маленьким Иисусом именно раскрашенными яйцами. Отсюда и взялась традиция из года в год их красить и идти святить, якобы снова развлекая и отдавая честь Иисусу.

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Согласно легенде, после Воскресения Иисуса, дева Мария сообщила об этом императору Тиберию. Но с пустыми руками не заведено было приходить, поэтому она взяла с собой куриное яйцо в качестве подарка. Оно символизировало жизнь и развитие. Однако Когда Мария рассказала императору о радостной новости, он опроверг эту идею, сказав, что это так же невозможно, как яйцу стать красным. В тот же момент оно налилось красной краской.

Все эти легенды и сказания символизируют только одно в 21 веке - дань традициям и почитание прошлого.

Напомним,

Набожные люди соблюдают пост. То есть, сильно ограничивают себя во многих любимых продуктах питания. Они отваривали яйца после сорокадневного поста, а для того, чтобы понять, где сырое, а где сваренное яйцо - подкрашивали их во время варки. Чаще всего они брали натуральные красители: буряк, лук либо кору растений. Делали это для того, чтобы не полакомиться испорченным яйцом.