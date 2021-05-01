Телеведущий Олег Панюта рассказал о многолетней семейной традиции празднования Пасхи

1 мая 2021 09:20 Александр Кива
Телеведущий Олег Панюта рассказал о многолетней семейной традиции празднования Пасхи
Телеведущий Олег Панюта с семьей
пресс-служба

Ведущий Олег Панюта рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник.

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В ожидании светлого праздника Воскресения Христова популярный ведущий канала «Украина» еженедельника «Сьогодні. Підсумки» Олег Панюта поделился детскими воспоминаниями празднования Пасхи и рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник, не нарушая традиции предыдущих лет.

С детства Олег Панюта сохранил очень теплые воспоминания о праздновании Пасхи, которую он вместе с родителями проводил в деревне у бабушки.

Детские воспоминания о Пасхе - это глубокая ночь, бабушка, которая поднимает тебя с кровати и ведет к печи. Там стоят ночвы (большая прямоугольная миска), в которых надо было умыться – ведь чистый четверг! А уже днем - запах опары на пасху, маленькие бумажные пакетики, порошок из которых странным образом превращал обычные яйца на окрашенные. Это закрытая холодная кладовая, откуда через двери доносились убийственные вкусы сальтисона и запеченного сала», - поделился телеведущий.

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В своей семье телеведущего зародились новые традиции. Уже 20 лет Олег Панюта с женой и детьми освящает пасхальную корзину в казацкой церкви Киевской области, куда планируют отправиться и в этом году.

Последние 20 лет мы встречали Пасху в небольшой деревянной казацкой церкви Киевской области. В храме присутствует удивительная атмосфера настоящего праздника - ожидание него и неотвратимость наступления. Однако в прошлом году, из-за карантина, мы не смогли встретить праздник именно там. Надеюсь, что в этом году наша семейная традиция продолжится», - отметил Олег Панюта.

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