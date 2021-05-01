Телеведущий Олег Панюта рассказал о многолетней семейной традиции празднования Пасхи
1 мая 2021 09:20
Телеведущий Олег Панюта с семьей
пресс-служба
Ведущий Олег Панюта рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник.
Читайте такжеЗвезда "Реальной мистики" Елена Репина поделилась семейными традициями празднования ПасхиВ ожидании светлого праздника Воскресения Христова популярный ведущий канала «Украина» еженедельника «Сьогодні. Підсумки» Олег Панюта поделился детскими воспоминаниями празднования Пасхи и рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник, не нарушая традиции предыдущих лет.
С детства Олег Панюта сохранил очень теплые воспоминания о праздновании Пасхи, которую он вместе с родителями проводил в деревне у бабушки.
Детские воспоминания о Пасхе - это глубокая ночь, бабушка, которая поднимает тебя с кровати и ведет к печи. Там стоят ночвы (большая прямоугольная миска), в которых надо было умыться – ведь чистый четверг! А уже днем - запах опары на пасху, маленькие бумажные пакетики, порошок из которых странным образом превращал обычные яйца на окрашенные. Это закрытая холодная кладовая, откуда через двери доносились убийственные вкусы сальтисона и запеченного сала», - поделился телеведущий.
Последние 20 лет мы встречали Пасху в небольшой деревянной казацкой церкви Киевской области. В храме присутствует удивительная атмосфера настоящего праздника - ожидание него и неотвратимость наступления. Однако в прошлом году, из-за карантина, мы не смогли встретить праздник именно там. Надеюсь, что в этом году наша семейная традиция продолжится», - отметил Олег Панюта.