Олег Панюта поделился опытом выращивания домашних овощей

Для многих поклонников Олега Панюты не секрет, что популярный ведущий канала «Украина» за кадром настоящий хозяин.

Рядом со своим загородным домом он имеет собственный огород, на котором с удовольствием хозяйничает вместе с женой и дочерью.

На 100 квадратах земли Олег Панюта выращивает основные и необходимые для здорового рациона овощи – это картофель, лук, чеснок, помидоры, огурцы, свеклу, капусту, зелень для салата: руколу, шпинат, несколько видов салата. Также полезные и сочные ягоды – клубнику, малину и смородину.

Начинали свои «приключения» на огороде, когда даже дом еще был не достроен. С чего? Конечно, с картофеля. Земля там песчаная, бедная. Именно для национальной посадочной культуры. С ведра вброшенной весной собрали осенью полведра. И этим закончили. В следующем году завезли чернозема, перегноя, спланировали грядки, и засадили всякой рассадой: кабачки, огурцы, помидоры, баклажаны, перец... Даже арбузы крымские пробовал. Понемногу, но всего: там – два огурчика, там – три помидорчика», – рассказывает Олег Панюта.

Чтобы собрать хороший урожай, телеведущий большое внимание уделяет подкормке почвы и ее защите. Пользуется компостным сундуком, который сделал самостоятельно, запустив туда калифорнийских червей, которые превращают различные отходы, траву на удобрение. От процесса копания в земле Олег Панюта получает радость и наслаждение, как в детстве, когда летом ездил к бабушке помогать упорядочивать ей огород. К тому же опытный хозяин знает, что овощи и ягоды, выращенные на своем огороде, имеют настоящий вкус.

Хозяйничаем не для закатки на зиму, или чтобы сэкономить, или обеспечить себя, а для удовольствия. И для того, чтобы не забыть вкус настоящих продуктов. Для кого-то это возможно и странно, но нет смысла объяснять вкус молока из-под коровы человеку, который видел его только в магазине. Так же бесполезно убеждать, что огурец, который ты только что сорвал с куста, совершенный, по сравнению с магазинным. В целом, огород – это большой вызов: смогу ли, вырастет ли, увижу ли выращенное своими руками? И каждый раз, добиваясь результата, получаешь удовольствие от сделанного», – отмечает телеведущий.