Олег Панюта: Телевидение – это лучшая часть меня – эксклюзив

В августе у ведущего канала «Украина» программы «Cьогодні. Підсумки» Олега Панюты профессиональный юбилей – 30 лет работы на телевидении.

По этому поводу ведущий Олег Панюта эксклюзивно для TV.UA рассказал свою историю успеха, о курьезных случаях в карьере и о значении телевидения в его жизни.

Олег, расскажите, как начиналась Ваша история успеха на телевидении?

Телевидение в моей жизни началось с детских лет. Тогда, в 70-х годах прошлого века, это был удивительный мир иной жизни, когда маленькое темное черно-белое окно вдруг переносило тебя в другой мир – сказки, детского рассказа, или художественного фильма. Не могу сказать, что я просиживал днями у телевизора – тогда дети свободное время проводили в кружках или на улице со сверстниками. Но, встреча с неизвестным до сих пор миром – очаровывала. Удивительно, но и новости меня привлекали уже тогда. Помню, лет в 12 я, представляя себя диктором, сидел за столом перед открытой амбарной книгой, где были скучные цепочки цифр и отчетных показателей – кто что где и когда собрал на поле и старательно все это проговаривал в «микрофон» – гибкую настольную лампу. С другой стороны, просмотр новостей был традицией, а на взрослых мы хотели быть похожими ... (смеется). Еще в школе я начал писать для местной газеты. Делал это неуклюже, по-детски наивно, но в редакции меня поддерживали - не отталкивали. Был юнкором, занимался в местном пресс-центре и потихоньку двигался в сторону освоения профессии во взрослой жизни. Правда, рядом были другие соблазны: театральный кружок, вокально-инструментальный ансамбль – где так же получалось (как мне казалось). И в 10 классе колебался: театральный, или журналистика? Выбрал журфак, и ни разу не пожалел. Студентами, мы ходили по коридорам УТ-1 на Крещатике, 26, видели тех, кто выезжал на съемки с огромным количеством неуклюжей аппаратуры, или тех, кто минуту назад был в кадре и мечтали о настоящей работе. Именно на Крещатике я снял свой первый сюжет для программы «Вечерний вестник», а затем и для «Актуальной камеры».

Стать ведущим было Вашей мечтой? Или этому послужил счастливый случай, что Вы оказались в нужное время в нужном месте?

Что такое работа в кадре я узнал в 1990-м, когда поехал на летнюю практику в Крым, в Симферополь. Не скажу, что меня сразу охотно приняли, но лето – период отпусков, поэтому меня отправили в помощь редакторам. Они по очереди и работали в кадре. И когда двое из трех одновременно ушли в отпуск, у меня появился шанс. Первая попытка – это было интервью в студии с человеком, который рассказывал о качестве хлеба. Помню, что подготовил три вопроса, но так волновался, что забыл, какое поставил ­­– первое или второе. Поэтому – не слушал ответы, а пытался вспомнить. Попытка оказалась не провальной, поэтому за несколько дней мне разрешили сесть в кадр уже на правах полноценного ведущего. Было ли это счастливым случаем? Трудно сказать: ведь я сам нашел тему, и собеседника, подготовил все для эфира. И конечно, когда редактор выпуска предложил провести мне интервью – обрадовался. Помню также, что в летнюю жару был в футболке – не совсем удачная одежда для работы в кадре. Поэтому, по рубашку мне пришлось сгонять к редактору домой, в Симферополь ежедневно ездил за 100 километров на электричке. Ну, а 7 августа 1990 стало для меня точкой отсчета в карьере ведущего.

Могли 30 лет назад представить, что построите карьеру успешного и уважаемого ведущего?

Ну, мне тогда хотелось интересных проектов, больших каналов, признания коллег и благодарного зрителя. Но, канал был один – УТ-1, студенческие идеи не всегда дотягивали до его величия. К счастью, уже тогда начиналось альтернативное телевидение. Мне повезло: судьба свела с замечательным человеком и хорошим товарищем Игорем Кулясом. Именно с ним запускали на первом киевском негосударственном телеканале «Мегапол» новости. Потом было еще несколько интересных информационных проектов.

Отдельная история – работа на «Новом канале»: когда Александр Ткаченко его возглавил, Игорь выстраивал там информационную службу. Поэтому, я с удовольствием присоединился. Был редактором-аналитиком, а за полгода, когда на утренних новостях возникла потребность – сел в кадр. Я не всегда работал ведущим, потому что считаю, что журналист должен обладать различными навыками, чтобы быть интересным для зрителя. Но главное – и тогда, и сейчас для меня – удовольствие от работы. Иногда сложной, часто неблагодарной, такой что заставляла снова и снова начинать сначала. Сколько проектов, идей, тем за эти годы не «ожило» ... И это нормально, потому что зритель должен увидеть только лучшее!

Вспомните курьезные случаи, которые случались с вами в эфире?

Их было немало, потому что прямой эфир – это всегда неожиданность, возможность, а то и необходимость экспромта. Декорации падали, лампы взрывались, мухи садились на гостей, двери студии баррикадировались от незваных гостей. Но я не боюсь таких ситуаций, потому что именно так зритель видит, что жизнь в кадре – это реальность, это настоящие люди и жизненные истории. И это позволяет ему поверить в то, что он увидел и услышал.

В каком году Вы стали ведущим канала «Украина»?

На канале «Украина» я уже 7 лет – самый длинный период в моей телевизионной истории. В 2013-м канал предложил мне участие в новом проекте – вечерний итоговый выпуск новостей, парное ведение. Я согласился, и с тех пор – работаю на «Украине». Вечерний итоговый я, правда, сменил на итоговый еженедельник, но этот проект – один из лучших на сегодня.

Можете представить свою жизнь без работы в этой сфере?

Нет, конечно! Ну как я могу представить большую часть своей жизни без нервов, эмоций, максимальной концентрации, мгновенной реакции, удовольствия от замечательного эфира? Это невозможно, это то, что делает мою жизнь содержательной, полезной для других. В конце концов, я получаю удовольствие от того, что делаю, а для меня в работе, и в жизни, это очень, очень важно!

Что для Вас есть телевидение?

Это – часть меня, возможно – моя лучшая часть. Она далека от совершенства, но я работаю над этим. И имею надежду, что результатом зритель будет доволен!