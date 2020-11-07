Олегу Панюте – 50! Интересные и малоизвестные факты о популярном ведущем

Сегодня, 7 ноября, известный ведущий и авторитетный журналист Олег Панюта празднует 50 лет.

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1. Олег Панюта родился в Джанкое, в обычной семье. Отец был водителем, а мама работала в агролаборатории.

2. Его мечтой с детства было телевидения. Будучи ребёнком, когда сверстники играли игрушками, Олега Панюта придумал себе куда более серьезную забаву. Он, представляя себя в телевизоре, садился за стол, разворачивал амбарную книгу и тщательно проговаривал отчетные показатели в «микрофон» – гибкую настольную лампу.

3. Свои первые заметки ведущий начал печатать в районной газете с 12-ти лет. Когда заканчивал школу колебался – идти учиться на театральный факультет или выбрать журфак. Но решил, что станет журналистом. Образование получил в одном из самых престижных вузов страны – Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

4. Свою карьеру в медиа ведущий начал в 1990 году на местном канале в Симферополе, на котором он проходил студенческую практику. Именно в это время он впервые взял интервью и появился в кадре. С тех пор юноша еще больше стал мечтать о мире телевидения.

5. За 30 лет своей профессиональной деятельности Олег Панюта овладел многими профессиями. Ему приходилось работать редактором журнала и телевизионных проектов, быть продюсером, пресс-секретарем и ведущим.

6. Сегодня Олега Панюту знают, как одного из самых успешных журналистов. Без его участия не происходят известные и важные светские мероприятия, культурные и социальные события. Он неизменный ведущий Одесского международного кинофестиваля, украинской кинопремии «Золотая Дзига». Опытный интервьюер. Он провел сотни интервью с президентами, министрами, политиками. Замечательный медиа-тренер, который не жалеет своего времени и сил для студентов и делится с ними своими бесценными советами.

7. Свое творчество ведущий направлял и в кино. В его творческих достижениях несколько сыгранных ролей второго плана в фильмах «Завтра будет завтра», «Небо в горошек», «Бессмертник», «Клан ювелиров» и «Агенты справедливости».

8. У ведущего, несмотря на его сдержанную манеру в кадре, хорошее чувство юмора. В общении с коллегами он всегда шутит. А еще любит петь. Причем поет, как для собственного удовольствия, так и в корыстных целях – для сбора средств на лечение детей с пороками сердца.

9. Каждое утро телеведущий начинает с чашки кофе. Обожает находиться за рулем и очень хорошо разбирается в автомобилях.

10. В свободное от работы время Олег Панюта хозяйствует на огороде и это ему доставляет большое удовольствие. На своем приусадебном участке он выращивает экологически чистые овощи. Есть у ведущего и сад, который он посадил сам. В нем созревают абрикосы, груши, сливы, персики, яблоки, черешни. Также в свое время он увлекался выращиванием кактусов.

11. Любимым элементом гардероба ведущего является галстук. В его домашней шкафу их найдется около 200 штук.

12. Самый большой страх Олега Панюты – остаться без телевидения. Ведь для него эта сфера не просто работа, а смысл его жизни.

13. Девиз телеведущего: «Давайте жить дружно!». Благодаря своему дружелюбию, готовности помочь, он имеет много друзей. За многолетний труд Олег Панюта завоевал авторитет и доверие коллег, приверженность и благодарность миллионов зрителей.

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