Наталья Жванецкая: за долгую жизнь с Мишей я многому научилась

Эксклюзив 6 ноября 2020 17:55 Александр Кива
Наталья Жванецкая: за долгую жизнь с Мишей я многому научилась
Наталья и Михаил Жванецкие
Теленеделя / Андрей Эрштрем

6 ноября на 87-м году жизни скончался великий сатирик Михаил Жванецкий.

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Последний раз мы общались с супругой Михаила Жванецкого в 2013 году. Тогда Наталья откровенно рассказывала, каково это —  жить с гением. Сегодня  в честь памяти Михаила Михайловича мы вспоминаем тот разговор.  

Я никогда не боялась Жванецкого

Наташа, первый вопрос – банальный: как вы познакомились с будущим мужем?

Мы встретились в ноябре 1990 года на открытии Всемирного клуба одесситов. Один из организаторов мероприятия, мой хороший знакомый, попросил помочь – разносить гостям чай-кофе. Михаил Жванецкий был президентом этого клуба.

Конечно, я его знала. Умные мужчины с чувством юмора всегда производили на меня сильное впечатление. Все остальное – внешность, возраст, положение – не имело никакого значения. Первые годы нашего знакомства все, кроме Миши, казались пресными и глупыми. (Смеется.) Мне очень нравилась его популярная в то время миниатюра про то, как подъехать на танке к рынку и спросить цену: «Скока-скока?!».

С того вечера практически не расставались. Это уже позже научилась с большей терпимостью относиться к людям и не сравнивать их со Жванецким.

А сами не стеснялись разговаривать с Михаилом Михайловичем, таким умным, ироничным?..

К счастью, никогда не боялась, хотя, понятное дело, в 24 года ничего особо впечатляющего сказать ему, уже взрослому человеку, не могла. Не считаю, что сейчас блистаю интеллектом, но все же за долгую совместную жизнь с Мишей многому у него научилась. Рядом с ним невозможно смотреть средний по уровню фильм, хотя, бывает, хочется уткнуться в какую-нибудь отвратительную комедию. Он молча закипает, начинает чесаться (смеется). Сразу становится стыдно, и я предлагаю: «А давай выключим? Фильм ужасный».

Михаил Жванецкий / Теленеделя / Андрей Эрштрем

С тусовок мы уходим последними

Считается, что в жизни юмористы – довольно мрачные люди. Каков Жванецкий дома?

Такой же бодрый и непоседливый, каким вы видите его на экране. Ему все интересно, он постоянно что-то придумывает, во все вникает: кто пришел, когда, от кого письмо, откуда счета, почему тот позвонил, а этот нет. Новая сумка? А чье производство? А этот шкаф из какого дерева? Мне бы даже в голову не пришло задать столько вопросов! По степени любознательности его можно сравнить только с пятилетним ребенком. Стоит Мише сесть в новый автомобиль, как начинается открывание и закрывание всех панелек, проверка приборов, нажатие рычажков. Наша с ним разница в возрасте – 32 года – не чувствуется совершенно. Он куда подвижнее меня. С тусовок мы уходим последними, когда начинают переворачивать стулья и появляется уборщица. Миша все еще искрометно шутит в узком кругу, а я давно дремлю рядышком.

Ваша основная профессия – жена гения. Никогда не хотелось хотя бы временно поработать кем-то еще?

Нет, это совершенно невозможно. Пока ребенок не подрос, я была зациклена на них обоих, теперь, когда сын Митя поступил в университет, все внимание переключено на Мишу – он нуждается в моем присутствии постоянно. Иногда с неохотой отпускает к подругам – днем, пока он в одиночестве работает в городской квартире. Но все это небольшая жертва с моей стороны. 22 года непрерывной работы в должности дежурной по желаниям Жванецкого – мне не в тягость.

Но свой знаменитый портфель, с которым писатель не расстается всю жизнь, он собирает сам?

Только сам! Этот старый, обтрепанный, залатанный, держащийся на скрепках портфель вроде бы принадлежал Мишиному папе. Муж настолько к нему привык, что считает его талисманом. Берет на все выступления. Бумаги кладутся в портфель, портфель – в большую сумку. Бережет его, как музыкант – скрипку Страдивари.

Михаил Жванецкий / Теленеделя / Андрей Эрштрем

Покажите мне вашего мужа!

Наташа, а где в вашем доме любимое место Михаила Михайловича?

В спальне на кровати. Он очень любит лежать с книжкой или смотреть новости по телевизору. Второе развлечение – поговорить с котом, нашим огромным, толстым Морисом. Они очень любят друг друга. Михал Михалыч считает Мориса идеальным собеседником: тот молчит, когда муж ему что-то рассказывает. Но в основном я слышу: «Красавец, красавец…» (смеется).

А бытовые вопросы муж решает?

Быт полностью на мне. Случается, Миша вмешивается в процесс и мчится покупать холодильник, телевизор или еще что-то полезное. Я пытаюсь сказать, что справлюсь сама, ведь он непременно приобретет первое попавшееся, но зато самое дорогое, красивое и с кучей бесполезных примочек. Меня не слушает и все делает по-своему.

Но ведь женщине это тяжело вынести!

Муж нечасто бывает дома. (Смеется.) Поездки, концерты, записи телепрограмм, работа над книгами – все это занимает его намного больше, чем вопросы быта. Он уезжает на пару-тройку дней, и мы с сыном погружаемся в спокойное состояние. С папой это невозможно: когда он дома, то всех тормошит.

У вас щедрый муж?

По собственной инициативе никогда и ничего мне не дарит – зачем ему ломать голову над тем, что мне нужно? Как-то в Израиле в витрине ювелирного магазина я увидела невероятно красивый и жутко дорогой жемчужный браслет. Продавщица, статная женщина лет шестидесяти, спросила: «Вам нравится?» – «Да… Но это так дорого». – «Зато это известный на весь мир бренд. А где ваш муж? Покажите мне вашего мужа!». Я указала на Мишу, прогуливающегося невдалеке. Она уверенно говорит: «Зовите! Он купит». Стоило мне лишь заикнуться, что браслет нравится, муж в ту же минуту расплатился.

Наталья и Михаил Жванецкие / Теленеделя / Андрей Эрштрем

Мы в ответе за тех, кого приручили

Вы сопровождаете супруга на гастролях?

Крайне редко, мы и так практически не расстаемся. На концерты тоже не очень часто ходим – Миша не любит, когда мы с сыном в зале. Он часто рассказывает про нашу семью: борщ неправильно сварила, обиделась, расплакалась, кота заперла, ребенка наказала – это все про меня. Я нормально воспринимаю такие «откровения», но ему почему-то неудобно в моем присутствии.

Еще бы! В его «монологе жены» супруга не очень ласкова: «Иди, остри, тварь, смеши, подонок, только попробуй не рассмеши!».

Не зная, как именно создаются Мишины произведения, многие думают, что он просто рассказывает правду о семье – настолько достоверно это звучит. Двоюродная сестра мужа воспринимает все очень близко к сердцу – стоит ей послушать Жванецкого, она тут же ему звонит: «Мишенька, ну как ты мог про жену написать ТАКОЕ?!». Конечно, многое в его монологи пришло из жизни. Я узнаю и себя, и нашего сына, и знакомых... Но все услышанное Миша дорабатывает в своем мозгу – и получается произведение искусства.

Он любит слушать, но банальные истории его не интересуют. Одна моя одесская подруга обожает Михал Михалыча и, когда бывает у нас в гостях, стремится с ним поговорить. Как-то делится со мной: «Когда я рассказывала ему, как взбивать масло, он слушал очень внимательно. А стала говорить умные вещи – отключился». Ну, это с ее точки зрения умные. (Смеется.) Мише интересна только та информация, которую он может как-то использовать.

Возвращаясь к «монологу жены». А что, действительно писателя Жванецкого надо стимулировать и заставлять работать?

Как любого человека, его иногда посещает хандра. И тогда звучит: «Ничего не получается! Все, пора на пенсию!». Я говорю: «Не выйдет! У тебя молодая жена и ребенок». Разумеется, это говорится не на полном серьезе, но с другой стороны – мы же в ответе за тех, кого приручили. К тому же Миша постоянно кому-то помогает финансово: друзьям, родственникам, даже, бывает, совсем малознакомым людям. У кого-то сгорел дом, у кого-то кормилец умер – муж откликается на чужие беды.

Михаил Жванецкий / Теленеделя / Андрей Эрштрем

Четкая позиция

Михаил Михайлович с любовью и знанием дела рассказывает о женщинах. С ним легко договориться?

Надо отдать мужу должное: он всегда четко объясняет свое поведение и свою позицию. Это незаменимое качество в семейной жизни. Миша не допускает, чтобы я билась в истерике и терзалась сомнениями, как себя правильно вести, что спросить у него, а что не стоит. Говорит прямым текстом: «Сейчас я в плохом настроении. К тебе это не относится». Или: «Сейчас меня раздражает ребенок». На заре нашей с ним семейной жизни мог вернуться домой под утро. Мне, как любой жене, это не нравилось. Но он говорил: «Не делай так, чтобы я шел домой с ужасом. Мужчина должен возвращаться радостным, тогда это будет происходить чаще». Ну что ж… Взяла себя в руки, перестала нервничать, и он все реже стал где-то задерживаться.

Скандалить и стыдить мужчину – это путь в никуда. Раньше, когда мы ругались, я разворачивалась, хлопала дверью и уходила в ночь. А когда возвращалась, слышала: «Ты не должна так делать. Как можно уйти, бросив меня без еды, в грязной квартире и с неглаженой рубашкой?» Я спорила: «Ты меня обидел! По-твоему, я должна была убрать, приготовить обед, постирать, погладить рубашки, вымыть полы и после этого уйти?» – «Да», – отвечал мой муж на полном серьезе.

Миша – очень умный человек. Я стала делать так, как он считал нужным. Поругаемся – беру тряпку, мою полы, готовлю компот, глажу рубашку. Пока закончу, забуду про обиды. (Смеется.)

Вообще, от мужей лучше никогда и никуда не уходить. Надо понимать, что на ваши поиски они могут и не отправиться. К тому же глупо выбегать из дома в одних тапочках. Уходя – уходи! Бери деньги, паспорт, ребенка, кота, чемодан. Пока соберешься, сто раз подумаешь.

 Но ссоры у вас все же случаются?

Настолько редко ругаемся, что иногда я совершенно осознанно начинаю: «Ах, тебе не нравится мой борщ?!». Он с радостью подхватывает: «Да, совершенно ужасный!».

Миша – мой учитель. Благодаря его воспитанию я стала идеальной женой. Перестала спрашивать, кто звонил, куда он пошел и когда вернется. Теперь его очередь обижаться: «Почему ты не спрашиваешь, кто мне звонит и когда буду?!».

Наталья Жванецкая с сыном / Теленеделя / Андрей Эрштрем

Муж хотел, чтобы я оставалась рядом

Наташа, а что Михаил Михайлович думает по поводу вечной женской убежденности: мужчина сам должен угадать, что у любимой на уме?

Мне тоже так казалось когда-то. А Миша научил говорить о своих желаниях открыто. Это самая мудрая тактика для семейной жизни. Не хочешь диалога? Тогда ходи обиженной хоть год, никто и никогда не поймет, в чем дело. Правда, когда обоим стало ясно, что время идет, а чувства не угасают, именно Миша заговорил о ребенке.

А вы почему честно не сказали о своем желании стать мамой?

Вот это, пожалуй, единственный случай, когда женщина должна дождаться решения мужчины. Нечестно – забеременеть и поставить мужа перед фактом. Думаю, Миша понимал, что, если я захочу родить, он должен будет выбирать: быть со мной, стать отцом – или распрощаться. Сын появился потому, что муж хотел, чтобы я оставалась рядом.

И какой из Михаила Михайловича вышел отец?

Пока Митя был маленький, мужа совершенно не забавлял и не занимал. Умилительных картинок, как папа возится с сыном, не припомню. Относительно недавно, года четыре назад, Мише наконец стало интересно общаться с нашим сыном. Мне кажется, они гордятся друг другом.

Зачем вам много знать?

Наташа, вы с Михаилом Михайловичем вместе 22 года. Но отношения, кажется, зарегистрировали совсем недавно?

Расписаться я, конечно, хотела. В большей степени из-за родителей. Они не понимали, как можно жить не работая, с мужчиной много старше, да еще нерасписанными… Даже просила отвести меня в загс, но Миша не изъявлял большой радости. Ну, я и перестала об этом думать. И вдруг года два назад он спросил, почему я не хочу с ним расписаться. Честно говоря, у меня в голове черти заплясали, захотелось сказать: «А вот не хочу, и все!». Но взяла себя в руки. (Смеется.)

Что-то изменилось в отношениях?

Миша считает, что я стала иначе себя вести. Смело и бескомпромиссно. (Смеется.) А то, что я просто стала старше, он забывает. Мне 46 лет, но для него я, видимо, все еще остаюсь молодой.

Жванецкий как-то сказал: «Верность – легкий признак недостатка ума». Интересно, как жить с мужчиной, который на самом деле так считает?

Речь идет о той всепоглощающей преданности, когда женщины смотрят в рот, ловят каждый вздох. Мужчины от этого сильно и быстро устают. Не предавать мужа, быть ему верным другом, но оставаться независимой – вот что я желаю нашим женщинам.

А что делать, если они верные, а их мужья нет?

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Миша так говорит: «Конечно, супруга можно выследить, но ведь придется решать, что с этим делать». Если вы не представляете себе жизни без своего мужчины, то зачем вам много знать? Я, к примеру, про очень многие вещи не спрашиваю – зачем расстраиваться? (Смеется.)

Алла Занимонец / Теленеделя
 

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