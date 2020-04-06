Олег Панюта поделился опытом ухода за приусадебным участком весной

Эксклюзив 6 апреля 2020 12:10 Александр Кива
Олег Панюта поделился опытом ухода за приусадебным участком весной
Ведущий Олег Панюта

Телеведущий Олег Панюта знает, как сэкономить на поливе будущих урожаев.

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Известный телеведущий новостей «Сьогодні. Підсумки» Олег Панюта уже неоднократно признавался, что работа на огороде и в саду приносит ему большое удовольствие, а поэтому уже сейчас он не тратит времени зря и активно наводит порядки на приусадебном участке.

Олег Панюта поделился, что у него уже и на клумбах, и в саду, и на огороде порядки.

«Порядки на грядках и в саду уже навел. Огород засеял горчицей, чтобы землю немного оздоровила. Деревья подкормил, обкопал, жду тепла, чтобы залить водой. Волнуюсь, чтобы на абрикосах и персиках цветение не померзло, поскольку иногда ночью бывают заморозки», - рассказал ведущий.

Телеведущий радуется своим садом возле дома, ведь там есть много фруктовых деревьев, плодами которых затем лакомится вся семья, а также разнообразием цветов, которые выращивает вместе с женой Мариной.

«Кроме персика и абрикоса, есть еще яблони, сливы, груши, вишня. И очень ценная для меня черешня, которую я привез от родителей из Крыма. В прошлом году посадил инжир и гранат, посмотрим, вырастут ли. А на клумбе уже тюльпаны «вылезли», а вот подснежники уже отцвели. Гиацинты готовятся. Есть несколько кустов лаванды также из Крыма, но каждый год боимся, чтобы перезимовала», - добавляет Олег Панюта.

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Телеведущий, как настоящий хозяин, уже продумал и как сэкономить на поливе будущих урожаев.

«Хочу в этом году по огороду сделать капельную систему, потому что устал поливать и с сорняками бороться», - отметил тележурналист.

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