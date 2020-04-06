Олег Панюта поделился опытом ухода за приусадебным участком весной

Телеведущий Олег Панюта знает, как сэкономить на поливе будущих урожаев.

Известный телеведущий новостей «Сьогодні. Підсумки» Олег Панюта уже неоднократно признавался, что работа на огороде и в саду приносит ему большое удовольствие, а поэтому уже сейчас он не тратит времени зря и активно наводит порядки на приусадебном участке.

Олег Панюта поделился, что у него уже и на клумбах, и в саду, и на огороде порядки.

«Порядки на грядках и в саду уже навел. Огород засеял горчицей, чтобы землю немного оздоровила. Деревья подкормил, обкопал, жду тепла, чтобы залить водой. Волнуюсь, чтобы на абрикосах и персиках цветение не померзло, поскольку иногда ночью бывают заморозки», - рассказал ведущий.

Телеведущий радуется своим садом возле дома, ведь там есть много фруктовых деревьев, плодами которых затем лакомится вся семья, а также разнообразием цветов, которые выращивает вместе с женой Мариной.

«Кроме персика и абрикоса, есть еще яблони, сливы, груши, вишня. И очень ценная для меня черешня, которую я привез от родителей из Крыма. В прошлом году посадил инжир и гранат, посмотрим, вырастут ли. А на клумбе уже тюльпаны «вылезли», а вот подснежники уже отцвели. Гиацинты готовятся. Есть несколько кустов лаванды также из Крыма, но каждый год боимся, чтобы перезимовала», - добавляет Олег Панюта.

Телеведущий, как настоящий хозяин, уже продумал и как сэкономить на поливе будущих урожаев.

«Хочу в этом году по огороду сделать капельную систему, потому что устал поливать и с сорняками бороться», - отметил тележурналист.