ПП мини-Паски от Марины Боржемской (рецепт)
Хотите приготовить вкусную Паску, да такую, чтобы она не вылезла на ваших боках? Тогда этот рецепт для вас!
Ингредиенты
Для теста
- 60 гр овсяной муки
- 60 гр кукурузной муки
- 150 гр мягкого творога (Almette, Филадельфия, можно детский творожок)
- 3 ст.ложки натурального йогурта
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. сахара , или подсластитель, какой любите
- 2 Яйца (отделяем желтки от белков)
- 1 ст.л - изюм
Для глазури
- 2 ст.л сухого молока
- 2 ч.л. мёда
Способ приготовления
1. Смешать все ингредиенты, кроме изюма и белков.
2. Белки взбить со щепоткой соли до крутых пиков и аккуратно ввести в тесто.
3. Промытый и просушенный изюм добавить в готовое тесто.
4. Выложить в формы на 2/3 (диаметр форм 7 см, как на кексы).
5. Выпекать 45-50 минут при 180 градусах.
6. Сверху полить глазурью (густоту глазури регулировать водой, то есть если густое - добавьте пару ложек воды).
7. Сверху украсьте сухофруктами и орехами.
Напомним,