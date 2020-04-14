ПП мини-Паски от Марины Боржемской (рецепт)

14 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
ПП мини-Паски от Марины Боржемской (рецепт)
ПП мини-Паски от Марины Боржемской (рецепт)
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Хотите приготовить вкусную Паску, да такую, чтобы она не вылезла на ваших боках? Тогда этот рецепт для вас!

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Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами. Скорее записывайте!

Ингредиенты

Для теста

  • 60 гр овсяной муки
  • 60 гр кукурузной муки
  • 150 гр мягкого творога (Almette, Филадельфия, можно детский творожок)
  • 3 ст.ложки натурального йогурта
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. сахара , или подсластитель, какой любите
  • 2 Яйца (отделяем желтки от белков)
  • 1 ст.л - изюм

Для глазури

  • 2 ст.л сухого молока
  • 2 ч.л. мёда

Способ приготовления

1. Смешать все ингредиенты, кроме изюма и белков.

2. Белки взбить со щепоткой соли до крутых пиков и аккуратно ввести в тесто.

3. Промытый и просушенный изюм добавить в готовое тесто.

4. Выложить в формы на 2/3 (диаметр форм 7 см, как на кексы).

5. Выпекать 45-50 минут при 180 градусах.

6. Сверху полить глазурью (густоту глазури регулировать водой, то есть если густое - добавьте пару ложек воды).

7. Сверху украсьте сухофруктами и орехами.

Напомним,

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